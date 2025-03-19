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Первое знакомство с лазерной эпиляцией: готовимся к процедуре правильно

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция — это один из самых популярных и эффективных методов удаления нежелательных волос. Однако перед тем как записаться на первую процедуру, важно знать, как правильно подготовиться, чтобы добиться наилучшего результата и минимизировать возможные неприятные ощущения.

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Выбор специалиста и клиники

Прежде всего, важно выбрать квалифицированного специалиста и проверенную клинику. Убедитесь, что в медцентре есть соответствующие сертификаты и лицензии на проведение лазерных процедур. Обратите внимание на отзывы клиентов, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

За месяц до процедуры

За 4 недели до лазерной эпиляции необходимо прекратить использование восковых полосок, шугаринга и других методов, которые удаляют волосы с корнями. Это важно, поскольку лазер действует именно на волосяной фолликул, и если волосы будут удалены с корнем, процедура будет менее эффективной.

За неделю до процедуры

За неделю до лазерной эпиляции рекомендуется не загорать. Солнечные ожоги или даже лёгкий загар могут снизить эффективность лазера и вызвать раздражение на коже. Также стоит избегать применения кремов с кислотами или активных компонентов, которые могут сделать кожу более чувствительной.

День процедуры

Перед процедурой кожу нужно тщательно очистить от макияжа, лосьонов или дезодорантов. На сеанс следует приходить без косметики. В некоторых случаях специалист может предложить использовать охлаждающий гель для минимизации дискомфорта.

Лазерная эпиляция — это не только удобный, но и безопасный способ избавиться от нежелательных волос. Если заранее подготовиться к процедуре и следовать рекомендациям специалиста, результаты вас обязательно порадуют.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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