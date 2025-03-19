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Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать

1:40
Моя семья » Красота и стиль

После родов женское тело требует особого внимания и ухода. Послеродовой массаж становится важной частью восстановления, помогая женщине вернуться в форму, улучшить самочувствие и избавиться от множества неприятных последствий беременности.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Зачем нужен послеродовой массаж

Послеродовой массаж помогает восстановить тонус кожи и мышц, ускоряет процесс заживления после родов и способствует улучшению кровообращения. Он помогает снизить стресс, улучшить эмоциональное состояние и расслабить напряженные мышцы. Регулярные сеансы массажа также могут помочь уменьшить отёки и целлюлит, а также способствуют снижению болевых ощущений, связанных с растяжением кожи и мышц.

Виды послеродового массажа

  • Ручной массаж — классическая техника, которая включает мягкие и плавные движения, направленные на расслабление мышц и улучшение кровообращения.
  • Антицеллюлитный массаж — помогает бороться с лишними жировыми отложениями, улучшая тонус кожи и способствуя лимфодренажу.
  • Лимфодренажный массаж — направлен на улучшение лимфотока, что способствует избавлению от отёков и токсинов.
  • Массаж с применением масел и кремов — используется для увлажнения кожи, улучшения эластичности и предотвращения растяжек.

Послеродовой массаж — это не только способ вернуть тело в форму, но и важный элемент эмоционального восстановления. Выбирайте подходящий метод массажа в зависимости от ваших потребностей и состояния здоровья, чтобы процесс был комфортным и эффективным.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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