Стрелки, которые подчеркнут вашу красоту: лучшие формы для каждого типа глаз

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрелки – это не просто элемент макияжа, а мощный инструмент, который может скорректировать форму глаз, сделать взгляд выразительнее и добавить шарм образу. Однако не каждая форма стрелок подходит всем. Важно учитывать особенности разреза глаз, чтобы подчеркнуть их достоинства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж в розовых тонах

Классические стрелки для миндалевидных глаз

Обладательницам миндалевидной формы повезло – им подходят практически все виды стрелок. Классические стрелки с удлинением внешнего уголка сделают взгляд более выразительным.

Лифтинг-эффект для опущенных уголков глаз

Если уголки глаз слегка опущены, лучше избегать горизонтальных линий. Оптимальный вариант – стрелки с приподнятым хвостиком, которые визуально «подтягивают» взгляд.

Расширенные стрелки для узких глаз

Чтобы глаза казались больше, стоит рисовать широкие стрелки с плавным переходом и лёгкой растушевкой. Это добавит объёма и глубины взгляду.

Графичные стрелки для больших глаз

Если у тебя крупные глаза, можно позволить себе экспериментировать с графичными линиями, двойными стрелками и модными угловыми формами.

Форма стрелок должна подчеркивать ваши индивидуальные особенности, а не скрывать их. Экспериментируй, находи свой идеальный вариант и создавай стильный макияж!

Уточнения

Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.