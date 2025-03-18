Бустеры, ампулы или концентраты: выбираем лучшее средство для интенсивного ухода за кожей

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Современный уход за кожей включает в себя множество инновационных средств. Бустеры, ампулы и концентраты — это мощные формулы, которые работают быстрее и эффективнее классических кремов. Но в чем между ними разница?

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Бустеры: экспресс-помощь для кожи

Бустеры предназначены для усиления действия основной косметики. Они подготавливают кожу к нанесению сыворотки или крема, улучшая их проникновение. Чаще всего бустеры содержат увлажняющие и антиоксидантные компоненты.

Ампулы: концентрированное решение

Ампулы — это интенсивный уход в мини-формате. В одной дозе содержится высокая концентрация активных веществ. Ампулы подходят для экспресс-восстановления кожи, увлажнения и антивозрастного ухода.

Концентраты: мощный уход

Концентраты — это косметические средства с максимальной концентрацией полезных компонентов. Они работают глубже и эффективнее сывороток, помогая решить конкретные проблемы кожи.

Как правильно применять

Бустеры наносят перед основным уходом, усиливая его действие.

Ампулы используются курсами для быстрого эффекта.

Концентраты можно применять точечно или в качестве основного средства ухода.

Выбирайте средство, исходя из потребностей вашей кожи, и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

А́мпула — в современном значении герметически запаянный сосуд, предназначенный для хранения химически чистых или химически активных (например рубидий, цезий, калий, бром) веществ, или стерильных лекарственных препаратов, шовного материала (к примеру кетгута) и т. д.



Концентрат — вид продукции, в которой содержание полезного компонента выше, чем в исходном сырье.



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