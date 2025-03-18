Бустеры, ампулы или концентраты: выбираем лучшее средство для интенсивного ухода за кожей

Современный уход за кожей включает в себя множество инновационных средств. Бустеры, ампулы и концентраты — это мощные формулы, которые работают быстрее и эффективнее классических кремов. Но в чем между ними разница?
Бустеры предназначены для усиления действия основной косметики. Они подготавливают кожу к нанесению сыворотки или крема, улучшая их проникновение. Чаще всего бустеры содержат увлажняющие и антиоксидантные компоненты.
Ампулы — это интенсивный уход в мини-формате. В одной дозе содержится высокая концентрация активных веществ. Ампулы подходят для экспресс-восстановления кожи, увлажнения и антивозрастного ухода.
Концентраты — это косметические средства с максимальной концентрацией полезных компонентов. Они работают глубже и эффективнее сывороток, помогая решить конкретные проблемы кожи.
Выбирайте средство, исходя из потребностей вашей кожи, и наслаждайтесь результатом!
А́мпула — в современном значении герметически запаянный сосуд, предназначенный для хранения химически чистых или химически активных (например рубидий, цезий, калий, бром) веществ, или стерильных лекарственных препаратов, шовного материала (к примеру кетгута) и т. д.
Концентрат — вид продукции, в которой содержание полезного компонента выше, чем в исходном сырье.
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