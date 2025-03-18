Забыли поспать? Вы платите за это старением и потерей юмора

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Бессонница — это не просто неудобство, это серьёзная угроза для вашего здоровья. От недосыпа страдает не только тело, но и ум, настроение и даже способность принимать решения. Психолог Гергана Радович утверждает, что плохой сон может ускорить процесс старения, снизить уровень энергии и привести к серьезным психологическим проблемам.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Сон делится на несколько фаз, и ключевыми для восстановления организма являются глубокие стадии. Именно в этот момент выделяется гормон роста, который помогает нам восстанавливаться и чувствовать себя отдохнувшими. Если же сон нарушен или недостаточен, этот процесс не происходит на должном уровне. Со временем это сказывается на здоровье: гормоны начинают вырабатываться в меньших количествах, что ускоряет старение организма.

Проблемы с восприятием реальности и даже утрата чувства юмора — это ещё не все последствия недостаточного сна. Когда мы не спим, наш мозг не может функционировать полноценно. Мы теряем способность ясно мыслить, принимать обоснованные решения и даже смеяться над шутками. По словам Радович, люди, которые часто жертвуют сном ради достижения целей, рискуют потерять не только здоровье, но и способность эффективно работать.

"Если я не сплю, мой разум не функционирует на полную мощность", — утверждает психолог.

Рекомендуется не пренебрегать качественным сном, ведь именно он помогает нам поддерживать здоровье, ясность ума и правильное восприятие мира. Слишком часто мы игнорируем важность отдыха, забывая, что долгосрочные последствия могут быть весьма разрушительными.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.



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