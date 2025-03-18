Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мутные фары – не приговор: автомобилисты нашли неожиданный способ их очистить
От клещей без химии: один запах, который действует в сто раз лучше
В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам
Греф: разворот денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежен
Неожиданный маникюр, который перевернет вашу весну: торт на ногтях
Мозг станет острее бритвы: продукты для памяти и ясного мышления
Секретные траты школьников раскрыты: банки выдают все тайны родителям
Батареи — как бывшие: то ледяные, то обжигают. Разбираемся, как их приручить
Это упражнение снижает уровень стресса уже через 30 минут

Вкусный маникюр, который не утолит голод, но покорит сердца

Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 года принесет с собой необычный тренд в маникюре, от которого невозможно оторвать взгляд. Этот тренд — маникюр в стиле "торт" — обещает стать одним из самых необычных и сладких в мире моды для ногтей. Вы только представьте: глазурь, оборки, бусины и съедобные украшения прямо на ваших ногтях.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра

Звучит как мечта? На самом деле, этот маникюр — не просто эстетический ход, а настоящее искусство.

Хотя идея маникюра в виде съедобных изделий не нова — вспомните хотя бы популярные вишневые или клубничные ногти, — эта новая тенденция обретает всё больше поклонников. Даже маникюр в виде глазированных пончиков, ставший трендом в 2022 году, до сих пор не выходит из моды. Но маникюр в стиле торт вносит нечто новое: больше слоёв, больше деталей и больше ярких акцентов.

Что же стоит за этим трендом

Это своего рода продолжение популярной в прошлом году моды на винтажные элементы и изысканные маникюры, такие как бантики, сердечки и бисер. Всё это вместе создает атмосферу уюта и праздника, идеально подходящую для весны.

Однако стоит учесть, что маникюр в виде торта требует терпения и времени. Для его создания используется многослойная глазурь, а также декоративные элементы, такие как бусины и съедобные цветы. Такой маникюр — это настоящее произведение искусства, которое преобразит ваши руки и придаст образу игривости и женственности.

Для тех, кто не боится экспериментировать, идеальным выбором будут яркие, насыщенные цвета, например, ярко-розовый. Но если вы предпочитаете более сдержанный стиль, маникюр в виде торта будет отлично смотреться и в пастельных, ледяных оттенках. Даже классический французский маникюр можно адаптировать под этот тренд, добавив пару сладких акцентов. Возможности для творчества безграничны!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Последние материалы
Мутные фары – не приговор: автомобилисты нашли неожиданный способ их очистить
От клещей без химии: один запах, который действует в сто раз лучше
В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам
Греф: разворот денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежен
Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке
Неожиданный маникюр, который перевернет вашу весну: торт на ногтях
Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится?
Мозг станет острее бритвы: продукты для памяти и ясного мышления
Секретные траты школьников раскрыты: банки выдают все тайны родителям
Батареи — как бывшие: то ледяные, то обжигают. Разбираемся, как их приручить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.