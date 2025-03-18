Необычные оттенки помады, которые будут диктовать правила красоты в 2025 году

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Весной и летом 2025 года мир макияжа будет насыщен яркими и стильными оттенками помад, которые станут неотъемлемой частью модных образов. Визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась с нами основными трендами в этой области.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Одним из главных фаворитов будет нюдовая помада, которая идеально сочетается с естественным макияжем. Такой оттенок помогает создать легкий, но в то же время выразительный образ, идеально подходящий для любого повода.

Красная помада остается классикой, которая не выходит из моды. Но важно подобрать именно свой оттенок, который подчеркнет индивидуальность и сделает образ незабываемым. Это универсальный выбор, который подойдет как для вечернего макияжа, так и для дневного.

Для тех, кто любит более романтичные образы, Тюменова рекомендует обратить внимание на розовые оттенки — будь то яркая фуксия или мягкие розовые с персиковым подтоном. Эти цвета прекрасно освежают макияж и подходят для теплых весенних дней.

Однако в 2025 году вернутся и винные оттенки, которые особенно эффектно смотрятся на фоне так называемого "макияжа без макияжа", где акцент ставится именно на губах. Это решение идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть свою яркость и стильность, не перегружая общий образ.

Кроме того, модницы смогут поэкспериментировать с золотыми оттенками помад, которые становятся настоящим хитом сезона. Эффект металлик придаст образу дерзости и необыкновенной притягательности.

Не забудьте также о лавандовых оттенках, которые будут в тренде как в макияже, так и в одежде. Лаванда - это отличный выбор для тех, кто хочет выделиться, не нарушая гармонии, как сообщает Москва 24.

Основные тренды весны и лета 2025 года:

Нюдовые помады

Красные классические оттенки

Розовые и персиковые тону для романтических образов

Винные оттенки для яркости

Золотые помады с эффектом металлик

Лавандовые оттенки для модных экспериментов

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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