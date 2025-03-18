Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваше безе никогда не будет жидким, если сделать одну вещь перед выпечкой
Пожелтел подоконник? 3 простых способа вернуть ему белоснежный вид
Эти 5 ошибок превратят долгожданное путешествие в горькое разочарование: вот о чём нужно помнить туристам
Самый добрый клоун погостил в Татарстане и направился в Марий Эл
Кошельки треснут: сколько американцы будут платить за говяжий фарш
Кредитный капкан: почему в 2025 году россиянам станет сложнее объявить себя банкротом
Тест, который спасет от дорогого ремонта двигателя: вам нужна только бумага
Хотите, чтобы собака чувствовала вашу любовь? Эти действия говорят громче слов
Томаты с идеальным вкусом: три сорта, которые впечатлят любого дачника

Необычные оттенки помады, которые будут диктовать правила красоты в 2025 году

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Весной и летом 2025 года мир макияжа будет насыщен яркими и стильными оттенками помад, которые станут неотъемлемой частью модных образов. Визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась с нами основными трендами в этой области.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Одним из главных фаворитов будет нюдовая помада, которая идеально сочетается с естественным макияжем. Такой оттенок помогает создать легкий, но в то же время выразительный образ, идеально подходящий для любого повода.

Красная помада остается классикой, которая не выходит из моды. Но важно подобрать именно свой оттенок, который подчеркнет индивидуальность и сделает образ незабываемым. Это универсальный выбор, который подойдет как для вечернего макияжа, так и для дневного.

Для тех, кто любит более романтичные образы, Тюменова рекомендует обратить внимание на розовые оттенки — будь то яркая фуксия или мягкие розовые с персиковым подтоном. Эти цвета прекрасно освежают макияж и подходят для теплых весенних дней.

Однако в 2025 году вернутся и винные оттенки, которые особенно эффектно смотрятся на фоне так называемого "макияжа без макияжа", где акцент ставится именно на губах. Это решение идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть свою яркость и стильность, не перегружая общий образ.

Кроме того, модницы смогут поэкспериментировать с золотыми оттенками помад, которые становятся настоящим хитом сезона. Эффект металлик придаст образу дерзости и необыкновенной притягательности.

Не забудьте также о лавандовых оттенках, которые будут в тренде как в макияже, так и в одежде. Лаванда - это отличный выбор для тех, кто хочет выделиться, не нарушая гармонии, как сообщает Москва 24.

Основные тренды весны и лета 2025 года:

  • Нюдовые помады
  • Красные классические оттенки
  • Розовые и персиковые тону для романтических образов
  • Винные оттенки для яркости
  • Золотые помады с эффектом металлик
  • Лавандовые оттенки для модных экспериментов

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Садоводство, цветоводство
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
В Запорожье и Херсон на ПМЖ. Успехи в экономике Крыма говорят, что это возможно Любовь Степушова Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева? Дмитрий Плотников Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Ваше безе никогда не будет жидким, если сделать одну вещь перед выпечкой
Пожелтел подоконник? 3 простых способа вернуть ему белоснежный вид
Эти 5 ошибок превратят долгожданное путешествие в горькое разочарование: вот о чём нужно помнить туристам
Самый добрый клоун погостил в Татарстане и направился в Марий Эл
Кошельки треснут: сколько американцы будут платить за говяжий фарш
Кредитный капкан: почему в 2025 году россиянам станет сложнее объявить себя банкротом
Тест, который спасет от дорогого ремонта двигателя: вам нужна только бумага
Хотите, чтобы собака чувствовала вашу любовь? Эти действия говорят громче слов
Необычные оттенки помады, которые будут диктовать правила красоты в 2025 году
Томаты с идеальным вкусом: три сорта, которые впечатлят любого дачника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.