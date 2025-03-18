Коллаген — ваш секрет к вечной молодости? Или просто маркетинговый трюк

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Коллаген — это слово, которое на слуху у всех, кто хоть раз задумывался о своем здоровье и внешности. От его воздействия на эластичность кожи до укрепления суставов — обещания коллагеновых добавок заманивают многих. Но так ли все это правда? Давайте разберемся, что скрывается за модной тенденцией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Каштановые волосы

Коллаген действительно важен для здоровья кожи и суставов. С возрастом выработка этого белка в организме замедляется, что приводит к утрате упругости кожи и появлению морщин. Вот почему коллагеновые добавки так популярны среди тех, кто стремится замедлить процессы старения. Брайан Джонсон, предприниматель и "долгожитель", например, потребляет по 25 граммов коллагенового пептида ежедневно в рамках своего эксперимента по омоложению организма.

Однако стоит ли доверять этим добавкам

Мнения на этот счет разделяются. Действительно, существуют научные исследования, подтверждающие положительный эффект коллагена на здоровье суставов и кожи, но их недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Важно помнить, что все эти добавки — маркетинговый ход, который стоит учитывать, когда мы решаем тратить деньги на "волшебные" средства.

По словам диетолога Андреа Соарес, коллаген можно получать только из животных источников: свиней, коров, рыб. Поэтому "веганский коллаген" — это миф. Пример с растительным молоком также можно привести: в нем нет настоящего молока, а в "веганском коллагене" — настоящего коллагена. Так что когда маркетологи говорят о растительных добавках, это вряд ли имеет что-то общее с реальным продуктом.

Есть ли вред от коллагена

Хорошая новость: серьезных побочных эффектов от его приема не выявлено. Однако стоит помнить, что коллаген — это не волшебная таблетка, которая сотрет морщины или восстановит суставы за одну ночь. Он может иметь положительное влияние, но, возможно, мы просто поддаемся манипуляциям маркетологов. Будьте внимательны к собственному здоровью и кошельку, чтобы не попасться на рекламу, которая не всегда оправдана научными фактами.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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