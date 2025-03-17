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Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Как справиться с признаками старения кожи? Оказавшись на 75-м году жизни, бывшая модель и любительница красоты делится своим секретом идеального макияжа. Секрет, который она раскрыла, заключается в правильном использовании консилера — средства, способного мгновенно скрыть возрастные изменения.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Хотя старение — естественная часть жизни, косметика может стать вашим верным союзником в улучшении внешнего вида. Консилер в этом случае служит не только для маскировки недостатков, но и для временного преображения кожи, чтобы вернуть свежесть и сияние.

Два простых правила для идеального консилера:

Правильный цвет — основа успеха. Важно выбрать консилер, который точно подходит вашему тону кожи. Наносить его следует не только под глаза, но и на участки с пигментными пятнами и темными кругами.

"Каждый продукт должен быть правильного цвета", — утверждает любительница макияжа.


Не бойтесь использовать больше. Многие считают, что для зрелой кожи достаточно минимального количества косметики. Но для более естественного и ровного результата стоит наносить консилер щедрее. Главное — это правильная растушевка. Меньше не всегда значит лучше, и чем больше средства, тем ровнее будет покрытие.

Макияж как в 30: секреты от 75-летней женщины

Зрелая кожа, конечно, имеет свои особенности, такие как тонкие линии, морщины и отечность, но опытные поклонники макияжа знают, как подчеркнуть её достоинства. Бывшая модель Clé de Peau Beauté использует на протяжении 40 лет, называя консилер "второй кожей". Этот продукт позволяет не только скрывать недостатки, но и придавать коже сияющий вид.

Совет по макияжу для зрелых женщин от этой дамы простой:

"Все, что вы наносите, должно быть тщательно растушевано и правильно подобрано по цвету."

5 шагов к молодому взгляду:

  1. Наносите консилер на темные участки, особенно под глазами.
  2. Используйте кисточку для более точного нанесения.
  3. Применяйте консилер в достаточном количестве, чтобы избежать "пятен".
  4. Не забывайте про растушевку, чтобы макияж был естественным.
  5. Найдите свой идеальный оттенок и не бойтесь экспериментировать.

Таким образом, возраст не помеха для привлекательного вида, если знаете, как использовать косметику. Это не волшебство, а настоящая косметическая магия!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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