От обычных ресниц к великолепным: 13 сывороток, которые точно стоит попробовать!

6:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотки для улучшения роста ресниц не являются чем-то новым, но в последнее время множество стартапов вновь обратили внимание на эту категорию продуктов. Они обещают значительное увеличение длины и густоты ресниц, что подтверждается многочисленными примерами "до и после" в интернете. Но как именно работают эти средства и стоит ли отказываться от туши в пользу сыворотки?

Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка

Как работают сыворотки для ресниц?

Действие сывороток для ресниц направлено на поддержание волосков в фазе активного роста. Они стимулируют удлинение и укрепление ресниц, а также делают их более тёмными. Большинство современных средств содержат пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые являются основными строительными блоками белка. Кератин, из которого состоят ресницы на 80%, также содержит пептиды, поэтому их местное применение может способствовать более активному росту.

В состав лучших сывороток также входят витамины и питательные вещества, такие как биотин и пантенол, которые улучшают состояние ресниц и кожи вокруг глаз. Биотин способствует лучшему усвоению белка, а пантенол увлажняет и смягчает волоски, пишет британский Harpersbazaar.

Эффективность сывороток для ресниц

Хотя независимых исследований эффективности сывороток для ресниц не так много, многие пользователи отмечают значительное улучшение состояния ресниц уже через месяц регулярного применения. Обычно сыворотки наносят ежедневно или на ночь.

Безопасность сывороток для ресниц

Использование сывороток для роста ресниц связано с некоторыми рисками из-за побочных эффектов ранних формул. Первые сыворотки содержали гормоны, которые стимулировали рост ресниц, но также могли вызвать побочные эффекты, такие как потемнение кожи вокруг глаз или изменение цвета сетчатки.

Современные сыворотки, такие как Rapidlash, Revitalash или UKLash, используют более безопасные аналоги простагландина в низких дозировках. Они дополнены питательными экстрактами и витаминами. Однако, несмотря на строгий контроль качества, перед использованием нового продукта рекомендуется провести тест на чувствительность кожи. Если возникает раздражение, следует прекратить использование.

Лучшие сыворотки для роста ресниц

Uklash - новая, но уже популярная сыворотка с пептидами, пантенолом и экстрактом зелёного чая. Она также содержит аналог простагландина для стимуляции роста. Бренд также предлагает сыворотку для бровей и волос. Champo Pitta - веганская сыворотка с пептидами и аюрведическими экстрактами. Она укрепляет ресницы и стимулирует их рост, делая их более густыми и блестящими. Olaplex Lashbond - сыворотка от бренда, специализирующегося на восстановлении волос. Она содержит пептиды, экстракт красного клевера и гиалуроновую кислоту, которые поддерживают естественный цикл роста ресниц. Augustinus Bader - сыворотка для укрепления ресниц и бровей с комплексом питательных веществ TFC8 и цветочными экстрактами. Она питает и укрепляет ресницы, делая их менее ломкими. Revitalash Advanced - оригинальная сыворотка, разработанная офтальмологом для восстановления ресниц после химиотерапии. Она содержит пептиды, глицерин и биотин, ускоряя рост и делая ресницы более густыми и тёмными. Beauty Pie Lash Fuel - теперь стал незаменимым в нашем арсенале косметики. Если вы когда-либо сомневались в необходимости годового абонемента, знайте: в этом универсальном магазине вы можете найти все — от шампуня до солнцезащитного крема и, конечно же, сыворотку для ресниц. Эта инновационная сыворотка использует пептиды нового поколения в сочетании с биотином и успокаивающим пантенолом для достижения эффекта длинных и темных ресниц. Vegamour GRO Сыворотка для объема ресниц - это веганская сыворотка, которая действует как усилитель роста ресниц без гормонов. Она содержит экстракт красного клевера и аминокислотные пептиды, укрепляющие каждую ресничку. Susanne Kaufmann Сыворотка для ресниц и бровей - Сюзанна Кауфманн, известная своей приверженностью растительной этике, создала сыворотку, содержащую веганские пептиды и растительные компоненты для стимуляции роста ресниц и бровей. Пользователи отмечают значительные улучшения, особенно в отношении редких участков вдоль линии роста ресниц и бровей. Rapidlash Сыворотка для ресниц - популярный продукт, содержит низкую дозу аналога простагландина в сочетании с запатентованной комбинацией пептидов, биотина, пантенола и экстракта семян тыквы. Производитель утверждает, что регулярное использование в течение восьми недель приведет к заметному увеличению длины, густоты и насыщенности цвета ресниц. Мультипептидная сыворотка для бровей и ресниц The Ordinary - Сыворотка для ресниц от The Ordinary, доступная по цене, больше похожа на кондиционер. Однако она содержит множество глубоко увлажняющих ингредиентов и стимулирующий пептид, что делает ее эффективным средством для роста ресниц. Shiseido Full Lash Сыворотка - эта сыворотка от Shiseido использует аминокислоту аргинин для укрепления и поддержания здоровья ресниц. Она не так интенсивна, как оригинальные пептидные формулы, но идеально подходит для людей с чувствительными глазами или тех, кто часто использует щипцы для завивки ресниц. Indeed Labs Peptalash II - Indeed Labs объединила пептиды со стволовыми клетками яблока в своей сыворотке для ресниц. Продукт оснащен фетровым аппликатором для удобства нанесения и содержит увлажнители, способствующие укреплению и росту ресниц. Vichy Liftactiv Supreme Serum для глаз и ресниц - это многофункциональное средство от Vichy сочетает в себе уход за кожей вокруг глаз и ресницами. Оно содержит керамиды и липиды, которые увлажняют сухую и хрупкую кожу, а также ослабленные ресницы.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.