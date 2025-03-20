Масла, спреи и лосьоны: парфюмерный бум 2025 года — что выбрать?

Весной и летом особенно популярны средства для ухода за телом с приятными ароматами. Эти продукты становятся настоящими фаворитами благодаря своим изысканным запахам, которые создают атмосферу уюта и радости. Вспомните, как вы влюблялись в аромат крема, масла или лосьона, который оставался с вами на долгое время. Например, искрящийся цитрусовый аромат лосьона L'Original от Biotherm или букет магнолии и флердоранжа от Huile Prodigieuse от Nuxe завоевали сердца многих.
Карин Бурон, директор по маркетингу Rituals Cosmetics France, отмечает, что сегодня мы стремимся к более целостному подходу в уходе за телом. Традиционно ароматизация ассоциировалась с нанесением парфюмированной воды. Однако сегодня мы хотим исследовать мир с помощью всех чувств: зрения, осязания и обоняния, пишет французское издание Femina.
В 2024 году 58% француженок регулярно использовали средства по уходу за телом. С появлением новых продуктов, в которых важную роль играет парфюм, эта цифра может измениться. 84% молодых людей пользуются духами, что делает их особенно восприимчивыми к новым средствам по уходу за телом.
Эти продукты, выпущенные международными брендами и поддержанные влиятельными лицами в социальных сетях, привлекают внимание яркой упаковкой и продуманными текстурами. Они также обладают ароматами, которые передают ощущение оптимизма и благополучия.
Ароматы для тела: спрей, гель для душа и масла
Средства для тела с ароматами можно разделить на несколько категорий:
Преимущества ароматных средств для тела
Ароматные средства для тела не только создают приятную атмосферу, но и имеют ряд других преимуществ:
Таким образом, ароматные средства для тела становятся неотъемлемой частью ухода за собой, создавая атмосферу уюта, радости и благополучия. Они помогают нам начать день с хорошего настроения или расслабиться перед сном, делая ванную комнату местом, где можно насладиться моментами радости и спокойствия.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.
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