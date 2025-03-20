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Масла, спреи и лосьоны: парфюмерный бум 2025 года — что выбрать?

4:02
Моя семья » Красота и стиль

Весной и летом особенно популярны средства для ухода за телом с приятными ароматами. Эти продукты становятся настоящими фаворитами благодаря своим изысканным запахам, которые создают атмосферу уюта и радости. Вспомните, как вы влюблялись в аромат крема, масла или лосьона, который оставался с вами на долгое время. Например, искрящийся цитрусовый аромат лосьона L'Original от Biotherm или букет магнолии и флердоранжа от Huile Prodigieuse от Nuxe завоевали сердца многих.

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

Карин Бурон, директор по маркетингу Rituals Cosmetics France, отмечает, что сегодня мы стремимся к более целостному подходу в уходе за телом. Традиционно ароматизация ассоциировалась с нанесением парфюмированной воды. Однако сегодня мы хотим исследовать мир с помощью всех чувств: зрения, осязания и обоняния, пишет французское издание Femina.

В 2024 году 58% француженок регулярно использовали средства по уходу за телом. С появлением новых продуктов, в которых важную роль играет парфюм, эта цифра может измениться. 84% молодых людей пользуются духами, что делает их особенно восприимчивыми к новым средствам по уходу за телом.

Эти продукты, выпущенные международными брендами и поддержанные влиятельными лицами в социальных сетях, привлекают внимание яркой упаковкой и продуманными текстурами. Они также обладают ароматами, которые передают ощущение оптимизма и благополучия.

Ароматы для тела: спрей, гель для душа и масла

Средства для тела с ароматами можно разделить на несколько категорий:

  1. Спреи и гели для душа: Эти продукты распыляются на тело и волосы, обеспечивая свежесть и увлажнение. Они имеют сдержанные ароматы, которые не перебивают естественный запах кожи, но создают приятную атмосферу. Некоторые из них содержат ноты ванили, кокоса или личи, а другие напоминают настоящие духи с верхними, средними и базовыми нотами.
  2. Масла для тела: Эти продукты обладают более насыщенным и интенсивным ароматом, который долго сохраняется на коже. Они часто имеют оригинальные композиции, вдохновленные островами, теплой страной, едой или временем года. Масла не только увлажняют кожу, но и оставляют приятный аромат, который может ассоциироваться с летом и праздниками.
  3. Лосьоны для тела: Эти продукты можно использовать вместо духов благодаря своим композициям, которые создают ассоциации с определенным временем года или настроением. Лосьоны для тела могут быть свежими, цветочными или насыщенными, в зависимости от предпочтений.

Преимущества ароматных средств для тела

Ароматные средства для тела не только создают приятную атмосферу, но и имеют ряд других преимуществ:

  • Эмоциональное воздействие: Духи и лосьоны для тела могут пробуждать воспоминания, успокаивать и передавать эмоции. Они добавляют глубину и индивидуальность в уход за кожей.
  • Ритуалы ухода: Использование ароматных средств для тела может стать частью ритуала, который помогает расслабиться и сосредоточиться на себе.
  • Индивидуальность: Каждый аромат может передавать определенное настроение или время года, что позволяет подобрать средство для любого случая.

Таким образом, ароматные средства для тела становятся неотъемлемой частью ухода за собой, создавая атмосферу уюта, радости и благополучия. Они помогают нам начать день с хорошего настроения или расслабиться перед сном, делая ванную комнату местом, где можно насладиться моментами радости и спокойствия.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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