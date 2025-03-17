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Тусклая кожа после зимы? Сделайте это, чтобы снова сверкать

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Зимнее воздействие на кожу может быть намного более разрушительным, чем мы думаем. Тусклый цвет лица, сухость и потеря сияния — вот что часто происходит с нашей кожей в холодное время года. Однако, когда появляется долгожданное солнце, приходит время вернуть коже былую свежесть и сияние.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Как же справиться с последствиями зимы

Это не так сложно, как может показаться. Рокси Марроне, эксперт по здоровому питанию и соучредитель компании eyeam world, уверяет, что щетка для лица — один из лучших способов вернуть коже свежесть.

"Она не только удаляет мертвые клетки, но и улучшает кровообращение, придавая лицу естественную подтянутость", — говорит Рокси.

Таким образом, кожа получит необходимое обновление, а процесс увлажнения станет намного эффективнее.

Также важным этапом восстановления является правильный увлажняющий крем, который помогает восстановить утраченные зимой влагу и сияние. Но, чтобы сделать кожу по-настоящему сияющей, необходимо подходить к пилингу с умом.

Дэниел Айзекс, директор по продуктам в Medik8, напоминает:

"Скопление омертвевших клеток может сделать лицо тусклым. Бережное отшелушивание, глубокое увлажнение и антиоксидантная защита — ключевые шаги к здоровому сиянию".

Силу отшелушивающих средств нельзя недооценивать. Однако важно помнить, что резкие скрабы могут лишь повредить. Лучше выбирать более мягкие средства, чтобы результат не только радовал, но и не повреждал кожу.

Каковы же лучшие ингредиенты для сияющей кожи

Ресвератрокс и бакучиол становятся настоящими звездами в этой области. Ресвератрокс — осветляющее средство, получаемое из виноградной лозы, а бакучиол — природный аналог ретинола, который активно борется с пигментными пятнами. Эти ингредиенты, по мнению экспертов, даже более эффективны, чем привычный витамин С.

Кроме того, Рокси и Марго Марроне, фармацевт и соучредитель eyeam world, утверждают, что бакучиол помогает не только осветлить кожу, но и уменьшить рубцы.

"Новая форма бакучиола идеально подходит для восстановления сияния кожи", — говорят они.

Для тех, кто хочет добиться равномерного и светящегося цвета лица, Дэниел Айзекс рекомендует ниацинамид, ретинол и отшелушивающие кислоты, такие как PHAs и миндальная кислота. Эти компоненты идеально подходят для улучшения текстуры и цвета кожи.

Восстановить сияние после зимы не так уж сложно, нужно лишь немного внимания и правильных средств.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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