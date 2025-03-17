Худшая ошибка при стрижке для женщин старше 50: не повторяйте это

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом изменения, которые происходят с кожей, становятся очевидными, но есть способ смягчить эти трансформации и скрыть их с помощью правильной стрижки. Доуна Джарвис, парикмахер-стилист с 30-летним опытом, знает, как важна стрижка для женщин старше 50 лет. Она уверена: правильная прическа может не только изменить внешний вид, но и придать уверенности в себе.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Как объясняет Доуна, для зрелых женщин особенно важна стрижка, которая будет подчеркивать движение и скрывать морщины. Многослойные стрижки, которые обрамляют лицо, идеально подходят для этой цели. По мнению экспертов L'Oréal Paris, такие стрижки создают ощущение легкости и подвижности, что в свою очередь добавляет молодости.

Одна из главных рекомендаций от Дауны — избегать прямых и ровных прядей, которые могут удлинять лицо и подчеркивать его возрастные изменения.

"Когда волосы распущены и имеют прямой пробор, это может визуально удлинить лицо и сделать его черты более выраженными", — объясняет она.

Вместо этого стоит выбрать стрижки, которые приподнимут и откроют лицо, добавив объем и текстуру.

С возрастом в нашем лице происходят изменения: жир распределяется неравномерно, что приводит к обвисанию кожи, особенно в нижней части лица. Это может вызвать появление второго подбородка и потерю четкости линий. Однако с помощью правильной стрижки можно сбалансировать эти изменения.

"Слои и челка могут скрыть нежелательные линии и создать эффект свежести", — уверяет Доуна.

Правильная стрижка для женщин старше 50 лет может не только освежить лицо, но и добавить уверенности в себе. Небольшие изменения в укладке способны преобразить образ и вернуть молодость — просто нужно помнить о движении и объеме.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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