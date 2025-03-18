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Главный лайфхак для роскошных волос – правильная температура воды

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Многие не задумываются, насколько важна температура воды при мытье волос. Однако слишком горячая или холодная вода может негативно сказаться на их состоянии, приводя к ломкости, сухости или жирности. Разбираемся, какая температура воды идеальна для разных типов волос и как правильно ухаживать за кожей головы.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Горячая вода: вред или польза?

Мытьё волос горячей водой кажется приятным, но оно может привести к нежелательным последствиям. Высокая температура разрушает естественный липидный слой, из-за чего волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Также горячая вода активизирует работу сальных желез, что делает корни жирными уже на следующий день.

Холодная вода и её влияние

Холодная вода не повреждает волосы, но и не очищает их достаточно хорошо. Шампунь плохо вспенивается, остатки укладочных средств и себума могут остаться на коже головы. Однако прохладная вода отлично подходит для завершающего ополаскивания – она закрывает кутикулу волоса, делая его гладким и блестящим.

Идеальная температура воды

Оптимальная температура для мытья волос – от 36 до 38 градусов. Тёплая вода мягко раскрывает кутикулы, позволяя шампуню удалить загрязнения, но не пересушивает кожу головы. В завершение можно ополоснуть волосы прохладной водой, чтобы придать им гладкость.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете поддерживать волосы в отличном состоянии, делая их мягкими, блестящими и здоровыми.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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