Эти чайные ополаскивания заменят дорогие бьюти-процедуры — волосы станут роскошными

Чай способен не только бодрить организм и ускорять метаболизм, но и творить чудеса с волосами. Если использовать его наружно, можно заметно улучшить состояние локонов — придать им густоту, силу и блеск. Делимся двумя проверенными рецептами чайных ополаскиваний, которые помогут справиться с выпадением волос и жирностью кожи головы.
Если волосы ослабли и начали выпадать, попробуй этот простой, но эффективный способ.
Как приготовить:
Как работает:
Регулярные ополаскивания таким настоем укрепляют корни, уменьшают выпадение и делают волосы визуально гуще.
Чай способен регулировать работу сальных желез, устраняя жирный блеск и продлевая свежесть волос.
Как приготовить:
Важно: этот рецепт подходит только для темных волос, так как черный чай и кора дуба обладают окрашивающим эффектом. Блондинкам лучше выбрать другие натуральные средства.
Регулярное использование этих простых ополаскиванний поможет твоим волосам выглядеть здоровыми, объемными и ухоженными. Попробуй — результат тебя приятно удивит!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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