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Эти чайные ополаскивания заменят дорогие бьюти-процедуры — волосы станут роскошными

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Чай способен не только бодрить организм и ускорять метаболизм, но и творить чудеса с волосами. Если использовать его наружно, можно заметно улучшить состояние локонов — придать им густоту, силу и блеск. Делимся двумя проверенными рецептами чайных ополаскиваний, которые помогут справиться с выпадением волос и жирностью кожи головы.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

1. Чайный настой против выпадения волос

Если волосы ослабли и начали выпадать, попробуй этот простой, но эффективный способ.

Как приготовить:

  • Завари 1 столовую ложку зеленого чая в 2 стаканах кипятка.
  • Дай настояться 30 минут.
  • Остуди и используй в качестве несмываемого кондиционера после мытья головы.

Как работает:
Регулярные ополаскивания таким настоем укрепляют корни, уменьшают выпадение и делают волосы визуально гуще.

2. Ополаскивание против жирности кожи головы

Чай способен регулировать работу сальных желез, устраняя жирный блеск и продлевая свежесть волос.

Как приготовить:

  • Завари крепкий черный чай.
  • Добавь 1 стакан настоя коры дуба (можно купить в аптеке или приготовить самостоятельно).
  • Остуди и нанеси массажными движениями на кожу головы.
  • Смой теплой водой.

Важно: этот рецепт подходит только для темных волос, так как черный чай и кора дуба обладают окрашивающим эффектом. Блондинкам лучше выбрать другие натуральные средства.

Регулярное использование этих простых ополаскиванний поможет твоим волосам выглядеть здоровыми, объемными и ухоженными. Попробуй — результат тебя приятно удивит!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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