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Не ошибитесь в выборе: флюиды, эссенции и эмульсии для безупречной кожи

Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом появляется всё больше новых косметических средств, и порой трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. Флюиды, эссенции и эмульсии — эти продукты активно входят в уходовые ритуалы, но в чем их отличие и как выбрать тот, что подходит именно вам? Давайте разберемся.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Флюиды: лёгкость и увлажнение

Флюиды — это легкие текстуры, которые обычно имеют водяную основу. Они быстро впитываются и идеально подходят для жирной и комбинированной кожи, так как не утяжеляют её. Флюид помогает поддерживать баланс влажности и может быть использован вместо крема для легкого увлажнения.

Эссенции: концентрированное воздействие

Эссенции представляют собой более концентрированные жидкие средства, которые обычно наносятся после очищения, но до использования увлажняющих кремов. Они содержат активные ингредиенты, такие как витамины и экстракты, которые усиливают действие последующих средств и улучшают текстуру кожи.

Эмульсии: комбинированный эффект

Эмульсии — это смеси воды и масел, которые увлажняют и питают кожу. Они идеально подходят для сухой и зрелой кожи, так как обеспечивают более глубокое питание и защищают от потери влаги. Эмульсия сочетает в себе функции как крема, так и сыворотки.

Если вам нужно легкое увлажнение, выбирайте флюид. Для более глубокого воздействия и питания обратите внимание на эссенции и эмульсии. Учитывайте тип кожи и её потребности для правильного выбора.

Уточнения

Эму́льсия — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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