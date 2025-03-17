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Коллаген: откройте секреты его использования для красоты и упругости кожи

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Коллаген — это важнейший белок, который поддерживает структуру нашей кожи, придавая ей упругость и эластичность. С возрастом его уровень снижается, что приводит к появлению морщин и потере тонуса. Сегодня коллаген можно получить не только с помощью инъекций, но и через добавки и косметику. Вопрос, что лучше — пить или наносить, становится все более актуальным.

Девушка в неоновом свете
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Девушка в неоновом свете

Роль коллагена в уходе за кожей

Коллаген выполняет ключевую роль в поддержке структуры кожи, способствуя ее гладкости и упругости. Однако его выработка с возрастом уменьшается, что приводит к процессам старения кожи. Чтобы предотвратить этот процесс, косметологи советуют использовать коллаген как в виде добавок, так и в составе косметических средств.

Коллагеновые добавки: стоит ли пить?

Пить коллаген или нет — вопрос, на который нет однозначного ответа. Исследования показывают, что коллаген в форме добавок может быть полезен для улучшения состояния кожи, волос и суставов. Он помогает стимулировать выработку собственного коллагена в организме. Однако эффект может зависеть от дозировки и состава добавки.

Коллаген в косметике: наносить на кожу

Продукты с коллагеном в составе (кремы, сыворотки, маски) действуют поверхностно, увлажняя кожу и улучшая ее внешний вид. Однако коллаген в косметике не может проникнуть глубоко в дерму, чтобы значительно улучшить её структуру. Тем не менее, такой уход помогает в краткосрочной перспективе, придавая коже более гладкий и упругий вид.

Коллаген в виде добавок и в составе косметических средств имеет свои преимущества. Однако для долгосрочного эффекта важна комплексность подхода: питание, увлажнение и поддержание эластичности кожи с помощью внешнего ухода.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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