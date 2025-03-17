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Модный тренд 2025 года: градиентные губы для свежего макияжа

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Градиентные губы — это популярная техника макияжа, которая пришла из Азии и завоевала сердца модниц по всему миру. Этот стиль создаёт эффект мягкого перехода от насыщенного цвета в центре губ к более светлому оттенку по краям. В результате получается естественный, свежий и выразительный макияж, который идеально подходит для повседневного использования.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Как создается градиентный эффект?

Чтобы получить градиентные губы, нужно использовать два оттенка помады. Насыщенный цвет наносится на центр губ, а более светлый — на края. Такой контраст позволяет сделать макияж более живым, при этом губы выглядят не перегруженными и остаются естественными. Часто используют матовые или полуматовые текстуры для создания более мягкого эффекта.

Преимущества градиентных губ

Градиентный макияж губ идеален для тех, кто хочет добавить яркости, но не хочет перегружать лицо. Эта техника также может визуально сделать губы более пухлыми, благодаря контрасту оттенков. Кроме того, она отлично подходит для дневных выходов, придавая образу лёгкость и свежесть.

Градиентные губы — это не только тренд, но и удобный способ создать гармоничный, но выразительный макияж. Лёгкость и естественность этой техники делают её идеальным выбором для повседневного образа.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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