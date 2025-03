Какие обувные тренды отправляются на покой? Читай, чтобы не ошибиться

Весна 2025 года принесет с собой не только яркие краски, но и перемены в мире моды. Обувные тренды, которые были на пике популярности еще совсем недавно, уходят в прошлое. И если вы хотите быть в тренде, сейчас самое время избавиться от некоторых устаревших моделей.

Актриса Блэр Уолдорф когда-то сказала:

"Вы не сможете надеть такую красивую обувь, если на улице будет хотя бы намек на дождливую погоду".

В этих словах есть доля истины, ведь с приходом тепла обувь становится не только стильной, но и более адаптируемой к изменениям погоды. Весной 2025 года массивные кроссовки теряют актуальность. Тренды смещаются в сторону более изысканных и минималистичных моделей.

По словам Брайана Лима, основателя iHeartRaves и INTO THE AM,

"подошвы большого размера смещаются в сторону более утонченных, минималистичных решений".

Это особенно заметно в самых популярных моделях весны, таких как PUMA Speedcat и Adidas Country. Сравните их с громоздкими кроссовками Nike M2K Tekno или Balenciaga Triple S — изысканные силуэты становятся все более востребованными. Даже модель Эмили Ратаковски поддержала этот тренд, часто появляясь в красных кроссовках Speedcat. Подиумы также подтверждают эту тенденцию: в коллекциях Gucci белые кроссовки идеально сочетались с костюмами, а Loewe представил обновленные балетки.

Кроме того, сандалии-гладиаторы, которые были на пике популярности в предыдущие сезоны, уходят в прошлое. Когда-то являясь символом бохо-шика и неизменным атрибутом летних фестивалей, они теперь кажутся слишком вычурными. Брайан Лим замечает, что "в мире минималистичных силуэтов сандалии с шнуровкой до колен выглядят лишними". Вместо этого простота и элегантность становятся главными приоритетами в обуви.

Таким образом, на смену гладиаторам приходят более сдержанные, универсальные сандалии-ремешки. Теперь они не только удобны для пляжа, но и могут быть настоящими шедеврами в роскошных моделях из замши и на каблуке. Коллекции брендов Gucci, Alaïa и Bottega Veneta уже стали хитами, и сейчас они доступны не только в элитных магазинах, но и на полках массового сегмента.

