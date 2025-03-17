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Сделай макияж, как художник! Самые смелые идеи для весны, от которых нельзя оторвать взгляд

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это время ярких красок, и макияж не исключение! Если хочется привнести свежести и легкости в свой образ, попробуйте добавить пастельные оттенки и яркие акценты. Стилист-визажист Евгения Яренских поделилась секретами весеннего макияжа, который подходит как для повседневной жизни, так и для более смелых образов.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Пастельные оттенки: идеальный выбор для весны

Цвета весны — это розовые, сиреневые, голубые и зеленые оттенки. Главное правило: не комбинировать их между собой, а выбрать один акцентный цвет. Наносить тени стоит аккуратно, плотно, но не поднимать их слишком высоко, чтобы не затмить естественную форму глаз. Тени наносятся только до орбитальной складки и растушевываются чистой кистью. Для дополнительного креатива можно выделить внутренний уголок глаза ярким оттенком.

Если вы не хотите слишком ярких акцентов, выбирайте матовые или сатиновые тени с легким сиянием. Но будьте осторожны: такой макияж может не подойти, если глаза близко посажены.

Цветная тушь — главный тренд

Цветная тушь снова на пике популярности. Визажист рекомендует смело добавлять яркие акценты в макияж с помощью туши того же цвета, что и тени. Но если хотите сделать макияж еще более эффектным, комбинируйте цветные тени с контрастной тушью. Пример: синий с оранжевым, фиолетовый с желтым или красный с зеленым.

Такой макияж будет настоящим произведением искусства и обязательно привлечет внимание!

Необычные акценты для самых смелых

Для тех, кто не боится экспериментировать, Яренских предлагает использовать тени и тушь контрастных цветов. Например, синий и оранжевый, или красный и зеленый — идеальные сочетания для яркого и выразительного образа. Главное — не бояться выделяться!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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