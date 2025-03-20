Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают

4:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия красоты не стоит на месте, и с каждым днем появляются новые "революционные" методики омоложения. Блогеры, звезды и салоны красоты убеждают, что без очередной модной процедуры невозможно сохранить молодость и сияние кожи. Но действительно ли стоит слепо верить этим обещаниям? Спойлер: нет.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметолог

Некоторые косметологические процедуры попросту не оправдывают свою цену, а в отдельных случаях даже могут навредить. Вместе с экспертом Woman. ru Анной Вилковой мы разобрались, какие из них можно смело вычеркнуть из списка и чем их заменить.

Карбоновый пилинг: блеск на пару дней

Эта процедура обещает мгновенное очищение, сияние, сужение пор и ровный тон лица всего за один сеанс. В процессе используется карбоновый гель, который якобы вытягивает загрязнения, а лазер, разрушая его частички, обновляет кожу.

На деле же маркетинг работает лучше, чем сама процедура. Карбоновый пилинг не дает глубокого очищения, а лишь слегка полирует поверхность кожи, не решая проблему жирности, расширенных пор и воспалений. Эффект свежести держится всего несколько дней.

Чем заменить: попробуйте химические пилинги (миндальный, молочный, салициловый). Они работают на более глубоком уровне и действительно улучшают текстуру кожи.

Холодная плазма: сомнительное омоложение

Методика обещает избавление от морщин, пигментации и постакне с помощью ионизированного газа. Казалось бы, звучит многообещающе, но доказательств эффективности процедуры нет. Более того, она может быть опасна.

Анна Вилкова предупреждает:

"Фактически это ожоги, которые должны дать лифтинг-эффект. Но иногда результата просто нет, а вот осложнений — масса. Очень рискованная процедура."

Чем заменить: лазерные методики с доказанной эффективностью (фракционный неабляционный лазер, IPL-терапия). Они действительно помогают бороться с возрастными изменениями и следами постакне.

Жидкие нити: развод на деньги

Процедура подается как безоперационный лифтинг: инъекционный состав с пептидами или полимолочной кислотой якобы подтягивает кожу. Но на деле эффект минимален.

"Фактически это просто дорогая мезотерапия. Жидкие нити не могут физически натянуть кожу, как настоящие нити. Максимум — легкое увлажнение, но не выраженный лифтинг", — отмечает эксперт.

Чем заменить: биоревитализация или инъекции с коллагенстимуляторами действительно помогают восстановить объемы и улучшить качество кожи.

Фарфоровая куколка: эффект до первого умывания

Процедура обещает гладкую, сияющую кожу, словно у фарфоровой статуэтки. В состав коктейля входят осветляющие и увлажняющие компоненты, которые создают эффект идеального тона.

Но этот эффект исчезает после первого умывания. По сути, это просто салонный аналог маски с витамином С и кислотами.

Чем заменить: домашний уход с кислотами (AHA, BHA) и витамином С даст более стойкий результат. Регулярное использование качественных сывороток поможет осветлить и выровнять тон кожи.

Корейское омоложение (бэйби-фейс): красивое название за большие деньги

Процедура под интригующим названием якобы дарит кукольное лицо без пор и несовершенств. Но чаще всего за этим кроется обычный курс биоревитализации, карбонового пилинга и легкого лазерного омоложения.

Сами по себе эти процедуры могут быть полезны, но зачем платить больше за красивую упаковку?

Осознанный подход к красоте

Перед тем как записываться на процедуру, изучите ее механизм действия, реальные отзывы (не у блогеров!) и спросите у косметолога, есть ли доказательная база. Если что-то звучит слишком привлекательно, чтобы быть правдой, скорее всего, это просто грамотный маркетинг.

Самый важный секрет красивой кожи — это регулярный домашний уход, солнцезащита и грамотный подбор действительно работающих методик.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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