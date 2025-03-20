Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают

Индустрия красоты не стоит на месте, и с каждым днем появляются новые "революционные" методики омоложения. Блогеры, звезды и салоны красоты убеждают, что без очередной модной процедуры невозможно сохранить молодость и сияние кожи. Но действительно ли стоит слепо верить этим обещаниям? Спойлер: нет.
Некоторые косметологические процедуры попросту не оправдывают свою цену, а в отдельных случаях даже могут навредить. Вместе с экспертом Woman. ru Анной Вилковой мы разобрались, какие из них можно смело вычеркнуть из списка и чем их заменить.
Эта процедура обещает мгновенное очищение, сияние, сужение пор и ровный тон лица всего за один сеанс. В процессе используется карбоновый гель, который якобы вытягивает загрязнения, а лазер, разрушая его частички, обновляет кожу.
На деле же маркетинг работает лучше, чем сама процедура. Карбоновый пилинг не дает глубокого очищения, а лишь слегка полирует поверхность кожи, не решая проблему жирности, расширенных пор и воспалений. Эффект свежести держится всего несколько дней.
Методика обещает избавление от морщин, пигментации и постакне с помощью ионизированного газа. Казалось бы, звучит многообещающе, но доказательств эффективности процедуры нет. Более того, она может быть опасна.
Анна Вилкова предупреждает:
"Фактически это ожоги, которые должны дать лифтинг-эффект. Но иногда результата просто нет, а вот осложнений — масса. Очень рискованная процедура."
Процедура подается как безоперационный лифтинг: инъекционный состав с пептидами или полимолочной кислотой якобы подтягивает кожу. Но на деле эффект минимален.
"Фактически это просто дорогая мезотерапия. Жидкие нити не могут физически натянуть кожу, как настоящие нити. Максимум — легкое увлажнение, но не выраженный лифтинг", — отмечает эксперт.
Процедура обещает гладкую, сияющую кожу, словно у фарфоровой статуэтки. В состав коктейля входят осветляющие и увлажняющие компоненты, которые создают эффект идеального тона.
Но этот эффект исчезает после первого умывания. По сути, это просто салонный аналог маски с витамином С и кислотами.
Процедура под интригующим названием якобы дарит кукольное лицо без пор и несовершенств. Но чаще всего за этим кроется обычный курс биоревитализации, карбонового пилинга и легкого лазерного омоложения.
Сами по себе эти процедуры могут быть полезны, но зачем платить больше за красивую упаковку?
Перед тем как записываться на процедуру, изучите ее механизм действия, реальные отзывы (не у блогеров!) и спросите у косметолога, есть ли доказательная база. Если что-то звучит слишком привлекательно, чтобы быть правдой, скорее всего, это просто грамотный маркетинг.
Самый важный секрет красивой кожи — это регулярный домашний уход, солнцезащита и грамотный подбор действительно работающих методик.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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