Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы
Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела

Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают

4:32
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты не стоит на месте, и с каждым днем появляются новые "революционные" методики омоложения. Блогеры, звезды и салоны красоты убеждают, что без очередной модной процедуры невозможно сохранить молодость и сияние кожи. Но действительно ли стоит слепо верить этим обещаниям? Спойлер: нет.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Некоторые косметологические процедуры попросту не оправдывают свою цену, а в отдельных случаях даже могут навредить. Вместе с экспертом Woman. ru Анной Вилковой мы разобрались, какие из них можно смело вычеркнуть из списка и чем их заменить.

Карбоновый пилинг: блеск на пару дней

Эта процедура обещает мгновенное очищение, сияние, сужение пор и ровный тон лица всего за один сеанс. В процессе используется карбоновый гель, который якобы вытягивает загрязнения, а лазер, разрушая его частички, обновляет кожу.

На деле же маркетинг работает лучше, чем сама процедура. Карбоновый пилинг не дает глубокого очищения, а лишь слегка полирует поверхность кожи, не решая проблему жирности, расширенных пор и воспалений. Эффект свежести держится всего несколько дней.

  • Чем заменить: попробуйте химические пилинги (миндальный, молочный, салициловый). Они работают на более глубоком уровне и действительно улучшают текстуру кожи.

Холодная плазма: сомнительное омоложение

Методика обещает избавление от морщин, пигментации и постакне с помощью ионизированного газа. Казалось бы, звучит многообещающе, но доказательств эффективности процедуры нет. Более того, она может быть опасна.

Анна Вилкова предупреждает:

"Фактически это ожоги, которые должны дать лифтинг-эффект. Но иногда результата просто нет, а вот осложнений — масса. Очень рискованная процедура."

  • Чем заменить: лазерные методики с доказанной эффективностью (фракционный неабляционный лазер, IPL-терапия). Они действительно помогают бороться с возрастными изменениями и следами постакне.

Жидкие нити: развод на деньги

Процедура подается как безоперационный лифтинг: инъекционный состав с пептидами или полимолочной кислотой якобы подтягивает кожу. Но на деле эффект минимален.

"Фактически это просто дорогая мезотерапия. Жидкие нити не могут физически натянуть кожу, как настоящие нити. Максимум — легкое увлажнение, но не выраженный лифтинг", — отмечает эксперт.

  • Чем заменить: биоревитализация или инъекции с коллагенстимуляторами действительно помогают восстановить объемы и улучшить качество кожи.

Фарфоровая куколка: эффект до первого умывания

Процедура обещает гладкую, сияющую кожу, словно у фарфоровой статуэтки. В состав коктейля входят осветляющие и увлажняющие компоненты, которые создают эффект идеального тона.

Но этот эффект исчезает после первого умывания. По сути, это просто салонный аналог маски с витамином С и кислотами.

  • Чем заменить: домашний уход с кислотами (AHA, BHA) и витамином С даст более стойкий результат. Регулярное использование качественных сывороток поможет осветлить и выровнять тон кожи.

Корейское омоложение (бэйби-фейс): красивое название за большие деньги

Процедура под интригующим названием якобы дарит кукольное лицо без пор и несовершенств. Но чаще всего за этим кроется обычный курс биоревитализации, карбонового пилинга и легкого лазерного омоложения.

Сами по себе эти процедуры могут быть полезны, но зачем платить больше за красивую упаковку?

Осознанный подход к красоте

Перед тем как записываться на процедуру, изучите ее механизм действия, реальные отзывы (не у блогеров!) и спросите у косметолога, есть ли доказательная база. Если что-то звучит слишком привлекательно, чтобы быть правдой, скорее всего, это просто грамотный маркетинг.

Самый важный секрет красивой кожи — это регулярный домашний уход, солнцезащита и грамотный подбор действительно работающих методик.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы
Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.