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Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Блузки в стиле бохо снова в моде, и это неудивительно! Свободные силуэты, натуральные ткани и тонкие декоративные элементы делают их идеальным выбором для тех, кто ценит женственность, комфорт и лёгкую романтичность.

Женщины
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщины

Но что делает такие блузки действительно уникальными, и как правильно вписать их в повседневный гардероб? Разбираемся в ключевых деталях и стильных сочетаниях.

Как выглядит блузка в стиле бохо

Главная особенность бохо-блузок — воздушность и непринуждённость. Они могут быть слегка расклешёнными или полностью оверсайз, создавая лёгкий, летящий силуэт. Натуральные ткани — хлопок, лен, вискоза, шёлк, кружево — добавляют образу текстурности и естественности.

Среди характерных деталей

  • Вышивка и декоративные строчки: создают эффект ручной работы.
  • Рюши, оборки, кисточки и шнуровки: добавляют нотку романтики.
  • Природные оттенки: кремовый, оливковый, пыльно-голубой, терракотовый, топлёное молоко.
  • Длинные рукава с резинками или завязками: подчёркивают расслабленный стиль.

Эти блузки словно дышат свободой, но при этом легко адаптируются к любому гардеробу.

Как носить бохо-блузку в 2025 году

Такие модели не требуют полностью этнического образа — наоборот, они отлично вписываются даже в базовый стиль.

  • С джинсами: классика, особенно удачно сочетаются бойфренды, mom fit и клёш.
  • С длинными юбками: если юбка пышная, выбирайте укороченную блузку, а если прямая — наоборот, оверсайз.
  • С кожаными брюками: неожиданный, но стильный контраст.
  • С шортами: деним, лён, кожа — выбирайте на свой вкус.
  • С жакетом в стиле сафари: бежевые и оливковые оттенки отлично дополняют бохо-тематику.
  • С жилетом и шляпой: добавят в образ лёгкий налёт бохо-шика.
  • С этническими аксессуарами: серьги с кисточками, многослойные браслеты, длинные подвески.

Почему этот тренд популярен в 2025 году

Мода на комфорт и натуральность становится всё сильнее. Современные тренды всё больше ориентируются на индивидуальность и удобство, а бохо-блузки идеально соответствуют этим запросам.

Их можно носить круглый год: летом — с лёгкими тканями и босоножками, осенью — с кардиганами и сапогами, зимой — в многослойных образах. Это делает их универсальной инвестицией в гардероб.

Хотите добавить образу мягкости, лёгкости и оригинальности? Тогда блузки в стиле бохо — ваш идеальный выбор!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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