Мода на одно плечо вернулась: как носить этот тренд, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо

Мода этой весны вновь делает ставку на асимметрию, и одежда с открытым плечом становится одной из ключевых тенденций. Этот крой сочетает элегантность, легкость и нотки ретрошика, придавая образу особую утонченность. Как грамотно внедрить этот тренд в гардероб и выглядеть стильно? Разбираемся в деталях.
Асимметрия в одежде — это всегда эффектный акцент, символ динамики и индивидуальности. Вырез на одно плечо делает образ более женственным, не перегружая его излишней откровенностью. Этот стиль восходит к античным хитонам, триумфально вернулся в моду в 80-х и 90-х, а сегодня идеально вписывается в эстетику минимализма.
Кроме того, этот крой невероятно универсален. В отличие от глубоких декольте или экстремально открытых спинок, он уместен как в повседневном гардеробе, так и в вечерних нарядах, создавая баланс между элегантностью и смелостью.
Главное правило — не перекрывать асимметричный элемент, а подчеркнуть его. Вот несколько удачных сочетаний:
Фасоны на одно плечо — это тренд, который подчеркивает женственность, оставаясь при этом удобным и универсальным. Независимо от того, выбираете ли вы платье, блузку или топ, главное — сохранить баланс в образе, подчеркнув ключевой акцент. Весна 2025 — идеальный момент, чтобы попробовать этот стиль и создать утонченный, но смелый лук.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!