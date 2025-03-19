Мода на одно плечо вернулась: как носить этот тренд, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо

3:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода этой весны вновь делает ставку на асимметрию, и одежда с открытым плечом становится одной из ключевых тенденций. Этот крой сочетает элегантность, легкость и нотки ретрошика, придавая образу особую утонченность. Как грамотно внедрить этот тренд в гардероб и выглядеть стильно? Разбираемся в деталях.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Женщина

Почему фасоны на одно плечо снова в моде

Асимметрия в одежде — это всегда эффектный акцент, символ динамики и индивидуальности. Вырез на одно плечо делает образ более женственным, не перегружая его излишней откровенностью. Этот стиль восходит к античным хитонам, триумфально вернулся в моду в 80-х и 90-х, а сегодня идеально вписывается в эстетику минимализма.

Кроме того, этот крой невероятно универсален. В отличие от глубоких декольте или экстремально открытых спинок, он уместен как в повседневном гардеробе, так и в вечерних нарядах, создавая баланс между элегантностью и смелостью.

Как носить тренд на открытое плечо

Главное правило — не перекрывать асимметричный элемент, а подчеркнуть его. Вот несколько удачных сочетаний:

Минималистичные украшения: открытое плечо само по себе является акцентом, поэтому массивные ожерелья могут утяжелить образ. Лучше выбрать длинные серьги, лаконичные браслеты или кольца.

открытое плечо само по себе является акцентом, поэтому массивные ожерелья могут утяжелить образ. Лучше выбрать длинные серьги, лаконичные браслеты или кольца. Гладкие прически: высокий хвост, пучок или укладка на один бок помогут выделить линию шеи и плеча, усиливая эффект асимметрии.

высокий хвост, пучок или укладка на один бок помогут выделить линию шеи и плеча, усиливая эффект асимметрии. Подходящее белье: лучший выбор — бюстгальтер без бретелей или модели с одной лямкой, соответствующей вырезу. В некоторых случаях можно обойтись и без него.

лучший выбор — бюстгальтер без бретелей или модели с одной лямкой, соответствующей вырезу. В некоторых случаях можно обойтись и без него. Объемный низ: асимметричный верх хорошо смотрится с широкими брюками, юбкой-плиссе или джинсами с высокой талией, создавая гармоничный силуэт.

асимметричный верх хорошо смотрится с широкими брюками, юбкой-плиссе или джинсами с высокой талией, создавая гармоничный силуэт. Обувь на каблуке: даже небольшой каблук визуально вытягивает фигуру, делая образ еще более элегантным.

Какие вещи с открытым плечом выбрать

Платья на одно плечо

Этот фасон — абсолютный хит весенне-летнего сезона. Вечерние модели из струящихся тканей или футляры с четкими линиями придают образу особую утонченность. Днем этот стиль можно адаптировать с помощью платьев-рубашек и легких сарафанов.

Топы и блузки с асимметричным вырезом

Такие модели бывают лаконичными трикотажными или эффектными с драпировками и объемными рукавами. Облегающие топы отлично сочетаются с жакетами, а блузки с завязками или складками добавляют образу многослойности.

Боди с открытым плечом

Обтягивающие модели — идеальная база для создания стильных луков. Они гармонично смотрятся с объемными брюками, кожаными юбками и жакетами oversize.

Заключение

Фасоны на одно плечо — это тренд, который подчеркивает женственность, оставаясь при этом удобным и универсальным. Независимо от того, выбираете ли вы платье, блузку или топ, главное — сохранить баланс в образе, подчеркнув ключевой акцент. Весна 2025 — идеальный момент, чтобы попробовать этот стиль и создать утонченный, но смелый лук.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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