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Мода на одно плечо вернулась: как носить этот тренд, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо

3:28
Моя семья » Красота и стиль

Мода этой весны вновь делает ставку на асимметрию, и одежда с открытым плечом становится одной из ключевых тенденций. Этот крой сочетает элегантность, легкость и нотки ретрошика, придавая образу особую утонченность. Как грамотно внедрить этот тренд в гардероб и выглядеть стильно? Разбираемся в деталях.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Почему фасоны на одно плечо снова в моде

Асимметрия в одежде — это всегда эффектный акцент, символ динамики и индивидуальности. Вырез на одно плечо делает образ более женственным, не перегружая его излишней откровенностью. Этот стиль восходит к античным хитонам, триумфально вернулся в моду в 80-х и 90-х, а сегодня идеально вписывается в эстетику минимализма.

Кроме того, этот крой невероятно универсален. В отличие от глубоких декольте или экстремально открытых спинок, он уместен как в повседневном гардеробе, так и в вечерних нарядах, создавая баланс между элегантностью и смелостью.

Как носить тренд на открытое плечо

Главное правило — не перекрывать асимметричный элемент, а подчеркнуть его. Вот несколько удачных сочетаний:

  • Минималистичные украшения: открытое плечо само по себе является акцентом, поэтому массивные ожерелья могут утяжелить образ. Лучше выбрать длинные серьги, лаконичные браслеты или кольца.
  • Гладкие прически: высокий хвост, пучок или укладка на один бок помогут выделить линию шеи и плеча, усиливая эффект асимметрии.
  • Подходящее белье: лучший выбор — бюстгальтер без бретелей или модели с одной лямкой, соответствующей вырезу. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
  • Объемный низ: асимметричный верх хорошо смотрится с широкими брюками, юбкой-плиссе или джинсами с высокой талией, создавая гармоничный силуэт.
  • Обувь на каблуке: даже небольшой каблук визуально вытягивает фигуру, делая образ еще более элегантным.

Какие вещи с открытым плечом выбрать

Платья на одно плечо

  • Этот фасон — абсолютный хит весенне-летнего сезона. Вечерние модели из струящихся тканей или футляры с четкими линиями придают образу особую утонченность. Днем этот стиль можно адаптировать с помощью платьев-рубашек и легких сарафанов.

Топы и блузки с асимметричным вырезом

  • Такие модели бывают лаконичными трикотажными или эффектными с драпировками и объемными рукавами. Облегающие топы отлично сочетаются с жакетами, а блузки с завязками или складками добавляют образу многослойности.

Боди с открытым плечом

  • Обтягивающие модели — идеальная база для создания стильных луков. Они гармонично смотрятся с объемными брюками, кожаными юбками и жакетами oversize.

Заключение

Фасоны на одно плечо — это тренд, который подчеркивает женственность, оставаясь при этом удобным и универсальным. Независимо от того, выбираете ли вы платье, блузку или топ, главное — сохранить баланс в образе, подчеркнув ключевой акцент. Весна 2025 — идеальный момент, чтобы попробовать этот стиль и создать утонченный, но смелый лук.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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