Носите это – и вас примут за стильную икону: цветовые комбинации, которые работают

Цветовые сочетания в одежде могут изменить образ, подчеркнуть индивидуальность и создать нужное впечатление. Однако не все комбинации выглядят стильно: некоторые делают внешность тусклой, старят или выглядят слишком кричаще.
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Женщина
Удачные сочетания цветов
Некоторые цветовые пары всегда работают безупречно, делая образ элегантным и современным.
Черный + белый
Классическое сочетание, которое никогда не теряет актуальности. Эти оттенки подходят любому типу внешности и фигуры. Черный визуально стройнит, а белый освежает. Такой дуэт выглядит дорого и уместен в любой ситуации.
Синий + серый
Эта пара особенно хороша для делового гардероба. Можно экспериментировать с насыщенностью оттенков: от пепельного до графитового, от небесно-голубого до ультрамарина. Серый придает строгость, а синий добавляет выразительности. В качестве альтернативы серому можно использовать бежевый.
Розовый + красный
Смелый, но эффектный дуэт, который привлекает внимание. Лучше всего работает комбинация нежно-розового верха и алого низа. Такой выбор подчеркивает женственность и романтичность образа.
Оливковый + песочный
Эти природные оттенки идеально вписываются в стиль сафари или милитари. Такое сочетание особенно идет обладательницам смуглой кожи, придавая образу мягкость и природную гармонию.
Бордо + бежевый
Эта элегантная комбинация выглядит дорого и благородно. Глубокий винный оттенок делает образ насыщенным, а песочный или кофейный балансирует его, придавая мягкость.
Худшие сочетания оттенков
Некоторые цветовые дуэты неудачно смотрятся в одежде и могут испортить впечатление.
Коричневый + черный
Оба цвета темные и приглушенные, поэтому их сочетание делает образ мрачным и визуально добавляет возраст. Вместо коричневого лучше выбрать светло-бежевый или карамельный.
Оранжевый + зеленый
Яркая "морковная" комбинация слишком перегружает образ. Она редко гармонирует с цветотипами внешности, создавая слишком агрессивный контраст.
Красный + зеленый
Этот дуэт слишком ассоциируется с новогодними праздниками. Кроме того, яркие версии этих цветов создают "рябь" в глазах, делая образ негармоничным. Если хочется использовать такие оттенки, выбирайте приглушенные вариации: бордо и изумруд, терракотовый и мятный.
Полезные лайфхаки по сочетанию цветов
Если сложно определиться с комбинацией оттенков, воспользуйтесь простыми правилами:
Монохромные образы выглядят элегантно. Выбирайте одежду в одной цветовой гамме, используя разные оттенки одного цвета.
Добавьте белый - он помогает "разгрузить" сложные сочетания и освежает образ. Особенно важно размещать светлые оттенки ближе к лицу.
Не используйте более трех цветов в одном наряде - иначе образ может получиться слишком перегруженным.
Нет строгих правил для сочетания цветов. Главное — учитывать особенности своей внешности, ситуацию, стиль одежды и личные предпочтения. Выбирайте оттенки, в которых вам комфортно, и ваш образ всегда будет выглядеть гармонично.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.