Носите это – и вас примут за стильную икону: цветовые комбинации, которые работают

3:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Цветовые сочетания в одежде могут изменить образ, подчеркнуть индивидуальность и создать нужное впечатление. Однако не все комбинации выглядят стильно: некоторые делают внешность тусклой, старят или выглядят слишком кричаще.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian Женщина

Удачные сочетания цветов

Некоторые цветовые пары всегда работают безупречно, делая образ элегантным и современным.

Черный + белый

Классическое сочетание, которое никогда не теряет актуальности. Эти оттенки подходят любому типу внешности и фигуры. Черный визуально стройнит, а белый освежает. Такой дуэт выглядит дорого и уместен в любой ситуации.

Синий + серый

Эта пара особенно хороша для делового гардероба. Можно экспериментировать с насыщенностью оттенков: от пепельного до графитового, от небесно-голубого до ультрамарина. Серый придает строгость, а синий добавляет выразительности. В качестве альтернативы серому можно использовать бежевый.

Розовый + красный

Смелый, но эффектный дуэт, который привлекает внимание. Лучше всего работает комбинация нежно-розового верха и алого низа. Такой выбор подчеркивает женственность и романтичность образа.

Оливковый + песочный

Эти природные оттенки идеально вписываются в стиль сафари или милитари. Такое сочетание особенно идет обладательницам смуглой кожи, придавая образу мягкость и природную гармонию.

Бордо + бежевый

Эта элегантная комбинация выглядит дорого и благородно. Глубокий винный оттенок делает образ насыщенным, а песочный или кофейный балансирует его, придавая мягкость.

Худшие сочетания оттенков

Некоторые цветовые дуэты неудачно смотрятся в одежде и могут испортить впечатление.

Коричневый + черный

Оба цвета темные и приглушенные, поэтому их сочетание делает образ мрачным и визуально добавляет возраст. Вместо коричневого лучше выбрать светло-бежевый или карамельный.

Оранжевый + зеленый

Яркая "морковная" комбинация слишком перегружает образ. Она редко гармонирует с цветотипами внешности, создавая слишком агрессивный контраст.

Красный + зеленый

Этот дуэт слишком ассоциируется с новогодними праздниками. Кроме того, яркие версии этих цветов создают "рябь" в глазах, делая образ негармоничным. Если хочется использовать такие оттенки, выбирайте приглушенные вариации: бордо и изумруд, терракотовый и мятный.

Полезные лайфхаки по сочетанию цветов

Если сложно определиться с комбинацией оттенков, воспользуйтесь простыми правилами:

Монохромные образы выглядят элегантно. Выбирайте одежду в одной цветовой гамме, используя разные оттенки одного цвета.

выглядят элегантно. Выбирайте одежду в одной цветовой гамме, используя разные оттенки одного цвета. Добавьте белый - он помогает "разгрузить" сложные сочетания и освежает образ. Особенно важно размещать светлые оттенки ближе к лицу.

- он помогает "разгрузить" сложные сочетания и освежает образ. Особенно важно размещать светлые оттенки ближе к лицу. Не используйте более трех цветов в одном наряде - иначе образ может получиться слишком перегруженным.

Нет строгих правил для сочетания цветов. Главное — учитывать особенности своей внешности, ситуацию, стиль одежды и личные предпочтения. Выбирайте оттенки, в которых вам комфортно, и ваш образ всегда будет выглядеть гармонично.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.