Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаметный враг интеллекта: МРТ показало, что делает телевизор с мозгом
Машина может ломаться, но не подавать сигналов — как понять, что беда уже рядом
Всего одно упражнение: избавьтесь от боли в спине и сделайте плечи шире
Этот крошечный лайфхак спасёт вас от мучений с багажом в путешествии
ТОП-5 самых легендарных армейских грузовиков СССР
Любовь творит чудеса: друг Ани Лорак рассказал о волшебных переменах в певице после замужества
Одно полотенце на всё – идеальные условия для вечеринки микробов: Узнайте, сколько их нужно на самом деле
Унитаз потёк через год? Раскрыт секрет недолговечности современных моделей
США в поисках куриных яиц: Финляндия закрывает двери

Преображение за минуту – дневной макияж, который легко сделать вечерним

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В современном ритме жизни не всегда есть время полностью менять макияж перед вечерним выходом. Но это не повод отказываться от стильного образа! Секрет универсального макияжа – в правильном балансе между естественной свежестью и выразительными акцентами. Рассказываем, как создать дневной макияж, который легко трансформировать в вечерний всего за пару минут.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

Дневной макияж с перспективой на вечер

Идеальный макияж на день и вечер – это баланс между сдержанностью и выразительностью. В дневное время важно выглядеть свежо и ухоженно, поэтому используйте лёгкие тональные средства, нюдовые тени и естественный оттенок губ.

Простая трансформация в вечерний образ

Чтобы быстро превратить дневной макияж в вечерний, достаточно добавить яркости. Усильте цвет теней, подчеркните глаза стрелками, нанесите хайлайтер на скулы и смените нюдовую помаду на насыщенный оттенок.

Финальные штрихи для безупречного образа

Если у вас плотный график, держите в косметичке пару must-have средств: тёмный карандаш для глаз, помаду выразительного цвета и хайлайтер. С их помощью за несколько минут можно создать вечерний макияж без необходимости переделывать весь образ.

Универсальный макияж – это возможность выглядеть уместно и стильно в любой ситуации. Главное – использовать базовые продукты и знать, как легко добавить акцент для вечернего выхода.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Последние материалы
Фрукты на завтрак – удар по метаболизму: ошибки, которые мешают похудеть
Не супом единым: 5 неожиданных вкусных блюд для поста, которые заставят вас забыть о мясе
Преображение за минуту – дневной макияж, который легко сделать вечерним
Эта дорога в Греции плывет по воде: 6,5 км невероятных ощущений — туристы визжат от восторга
Цены на жильё могут вырасти на 10-20% из-за семейной ипотеки
Может ли машина думать как человек? Новый эксперимент удивил учёных
Юрия Лозу поразила стоимость детской коляски
Электроприборы, которые опасно включать в удлинитель — не совершайте эту ошибку
Минус размер за неделю: как Меган Маркл пришла в форму к свадьбе
Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.