Самые модные техники макияжа глаз, которые будут актуальны в 2025 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на макияж меняется, но некоторые техники остаются актуальными годами. В 2025 году в центре внимания будет естественная красота с акцентами на выразительный взгляд. Насыщенные тени, мягкие растушевки и сияющие текстуры – вот главные тенденции, которые будут править в мире макияжа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тени для век

Правильный выбор оттенков

В моде естественные и сложные оттенки: холодные коричневые, песочные, дымчатые и бронзовые. Также актуальны цветные акценты – синие, лавандовые и изумрудные стрелки. Главное правило – выбирать оттенки, подходящие к вашему цветотипу.

Современные техники макияжа

В 2025 году сохранят популярность лёгкие smoky eyes, растушёванные стрелки и эффект «мокрых» век с глянцевыми тенями. Важно добиться плавных переходов между цветами, чтобы макияж выглядел естественно.

Главное в макияже глаз – подчёркивать природную красоту, используя трендовые оттенки и мягкие техники. Делая ставку на сияние и естественность, ваш образ будет оставаться модным в любом сезоне.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.