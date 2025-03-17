Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье
Миндаль, спектакли и вино: эта французская деревня вскружит вам голову — не оторваться
Как один вредитель может уничтожить ваш сад — избавляемся от майского жука
От свиньи до велосипеда: какие грузы могут привести к лишению прав
Картофельный салат по-новому: сливочный сыр со свежей зеленью вместо майонеза — лёгкий весенний вариант
Спорт с любимым вреден! Почему парам лучше отказаться от совместных тренировок?
Покупка доли Сбера: ВЭБ.РФ теперь владеет 50% Просвещения
Русскоязычные подписчики Джейсона Стэйтема атаковали аккаунт актёра пацанскими цитатами
Ремонт или замена? Что делать, если стиральная машинка не нагревает воду

Самые модные техники макияжа глаз, которые будут актуальны в 2025 году

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Мода на макияж меняется, но некоторые техники остаются актуальными годами. В 2025 году в центре внимания будет естественная красота с акцентами на выразительный взгляд. Насыщенные тени, мягкие растушевки и сияющие текстуры – вот главные тенденции, которые будут править в мире макияжа.

Тени для век
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тени для век

Правильный выбор оттенков

В моде естественные и сложные оттенки: холодные коричневые, песочные, дымчатые и бронзовые. Также актуальны цветные акценты – синие, лавандовые и изумрудные стрелки. Главное правило – выбирать оттенки, подходящие к вашему цветотипу.

Современные техники макияжа

В 2025 году сохранят популярность лёгкие smoky eyes, растушёванные стрелки и эффект «мокрых» век с глянцевыми тенями. Важно добиться плавных переходов между цветами, чтобы макияж выглядел естественно.

Главное в макияже глаз – подчёркивать природную красоту, используя трендовые оттенки и мягкие техники. Делая ставку на сияние и естественность, ваш образ будет оставаться модным в любом сезоне.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет
Еда и рецепты
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Последние материалы
Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье
Миндаль, спектакли и вино: эта французская деревня вскружит вам голову — не оторваться
Как один вредитель может уничтожить ваш сад — избавляемся от майского жука
От свиньи до велосипеда: какие грузы могут привести к лишению прав
Картофельный салат по-новому: сливочный сыр со свежей зеленью вместо майонеза — лёгкий весенний вариант
Спорт с любимым вреден! Почему парам лучше отказаться от совместных тренировок?
Самые модные техники макияжа глаз, которые будут актуальны в 2025 году
Покупка доли Сбера: ВЭБ.РФ теперь владеет 50% Просвещения
Русскоязычные подписчики Джейсона Стэйтема атаковали аккаунт актёра пацанскими цитатами
Ремонт или замена? Что делать, если стиральная машинка не нагревает воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.