Морщины не исчезают, а вот деньги — очень даже: вся правда о кремах со стволовыми клетками

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стволовые клетки в косметике стали настоящим трендом, обещая мгновенное омоложение и восстановление кожи. Однако вокруг их эффективности ходит множество мифов. Действительно ли такие средства работают или это просто маркетинговый ход? Разберемся в этом вопросе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Миф 1. Стволовые клетки из крема проникают в кожу и омолаживают ее

На самом деле стволовые клетки не могут проникать в глубокие слои эпидермиса и восстанавливать поврежденные ткани. Косметика содержит лишь экстракты стволовых клеток, а не сами живые клетки, которые способны к регенерации.

Миф 2. Только человеческие стволовые клетки эффективны

Большинство средств используют растительные стволовые клетки, которые богаты антиоксидантами и стимулируют выработку коллагена. Они не заменяют естественные процессы регенерации кожи, но помогают защитить клетки от преждевременного старения.

Миф 3. Косметика со стволовыми клетками полностью останавливает старение

К сожалению, никакое средство не способно полностью остановить возрастные изменения. Такие кремы могут лишь поддерживать упругость кожи и улучшать ее внешний вид за счет увлажняющих и питательных компонентов.

Косметика со стволовыми клетками — это полезный антивозрастной уход, но не панацея от старения. Стоит выбирать проверенные средства с научно доказанной эффективностью и не ожидать чудесного преображения.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.



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