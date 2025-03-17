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Тренды в уходе за кожей 2025 года: новые формулы и секреты красоты

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей постоянно развивается, и каждый год приносит новые тенденции, которые становятся актуальными. В 2025 году тренды будут ориентированы на инновационные формулы и природные ингредиенты, а также на улучшение микроэкосистемы эпидермиса. Давайте разберемся, что будет в топе в мире ухода за кожей в 2025 году.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Природные активные компоненты

Одним из главных трендов станет использование природных активных ингредиентов с доказанной эффективностью. От растительных экстрактов до ферментированных компонентов — косметика с природными веществами продолжит завоевывать популярность, предлагая решения для чувствительной кожи и предотвращения старения.

Персонализированный уход

2025 год — это эпоха индивидуального подхода. Косметика, которая адаптируется под потребности вашего типа кожи, будет на пике популярности. Программы по созданию персонализированного ухода с использованием анализа эпидермиса и регулярных рекомендаций становятся неотъемлемой частью бьюти-индустрии.

Уход за кожей с умными технологиями

Технологии не обошли стороной индустрию красоты, и в 2025 году продолжит развиваться использование умных устройств и приложений для ухода за кожей. Мобильные приложения с анализом состояния дермы и рекомендации по уходу, а также умные приборы для глубокой очистки и увлажнения будут на пике популярности.

Тренды в уходе за кожей в 2025 году направлены на использование инновационных формул и технологий для достижения максимальных результатов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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