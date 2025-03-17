Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер — это незаменимый продукт в макияже, который помогает добавить лицу сияния и выразительности. Однако выбор идеального хайлайтера не всегда прост, особенно когда существует несколько типов кожи, для которых подходят разные текстуры и оттенки. Мы расскажем, как лучший выбрать продукт, который подчеркнёт вашу красоту и не создаст дискомфорта.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Для сухой кожи

Для сухой кожи лучше выбрать кремовые или жидкие хайлайтеры. Они обеспечивают более мягкое нанесение и не подчеркивают шелушения. Кремовая текстура создаёт естественное сияние, не оставляя эффект порошка. Выбирайте хайлайтеры с увлажняющими компонентами, чтобы ваша кожа выглядела сияющей и здоровой.

Для жирной кожи

Если у вас жирная или комбинированная кожа, лучше выбирать пудровые или минеральные хайлайтеры. Эти текстуры не будут скатываться и не придадут излишнего блеска. Отдавайте предпочтение хайлайтерам с матовой основой, которые помогут сбалансировать излишнюю жирность.

Для нормальной кожи

Для нормальной кожи можно использовать практически любые текстуры — от кремовых до пудровых. Такой тип кожи позволяет экспериментировать с различными оттенками и текстурами, не переживая о раздражениях или побочных эффектах.

Оттенки хайлайтеров

Подбирайте оттенок хайлайтера в зависимости от тона вашей кожи. Для светлой кожи идеально подойдут перламутровые и розовые оттенки, а для более тёмной — золотистые и бронзовые.

Выбор хайлайтера должен зависеть от вашего типа кожи и личных предпочтений. Следуя нашим простым рекомендациям, вы сможете подобрать средство, которое сделает ваш макияж безупречным и сияющим.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.