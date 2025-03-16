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Как найти свой идеальный нюд? 7 простых трюков, которые работают

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Поиски той самой нюдовой помады могут затянуться на месяцы, а может, и на годы. Ведь то оттенок уходит в серый, то слишком бежевый, а иногда вообще делает лицо уставшим. Но что, если есть способы, которые действительно работают? Забудь про стандартные советы и попробуй эти лайфхаки — они помогут найти свой идеальный нюд.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

1. Забудь про тестирование на руке — проверь помаду на мочке уха

Как ни странно, цвет кожи на мочке уха ближе всего к естественному оттенку губ. Именно этим трюком визажисты давно пользуются за кулисами модных показов.

"Раньше нюдовые помады на руке казались мне идеальными, а на губах — невыразительными. После этого метода я наконец нашла тот самый оттенок!"

Придётся потерпеть любопытные взгляды в магазине, но результат того стоит.

2. Выбирай помаду после обеда

Естественный оттенок губ меняется в течение дня. После еды кровообращение усиливается, и губы приобретают свой самый натуральный цвет. Именно в этот момент проще всего подобрать подходящий нюд.

"Работаю в косметическом магазине, и заметила, что клиентки, приходящие после обеда, почти никогда не возвращают купленные помады. Совпадение? Не думаю."

Если до обеда ещё далеко, перекуси чем-то вкусным перед тестированием — эффект будет тот же.

3. Смотри на цвет вен

Простой, но гениальный способ: взгляни на вены на запястье.
— Если они зелёные — тебе подойдут нюды с тёплым, персиковым подтоном.
— Если синие или фиолетовые — выбирай розоватые и холодные нюды.

"Думала, что мне идут только холодные оттенки, а оказалось — персиковый нюд освежает лицо лучше всего!"

4. Сделай фото в негативе

Сфотографируй себя с помадой и переведи фото в негатив. Если оттенок всё ещё гармонирует с тоном кожи — смело бери.

"Думала, это странный лайфхак из TikTok, но попробовала — и именно так нашла свой идеальный нюд."

Этот метод используют даже профессиональные фотографы для определения цветовой гармонии.

5. Учитывай не цвет глаз, а радужки

Присмотрись к радужке:
— Если в ней есть золотистые или медные нотки, выбирай тёплые нюды.
— Если больше серебристого или голубого оттенка, бери холодные нюды.

"У меня карие глаза с золотистой радужкой, и нюд с тёплым подтоном выглядит идеально!"

6. Проверь помаду при закатном свете

Закатное освещение проявляет все скрытые подтона. Если в таком свете помада выглядит гармонично — значит, это твой цвет.

"После нескольких неудачных покупок протестировала нюд вечером. Теперь это моя любимая помада!"

Этот метод используют визажисты при подготовке невест, ведь на свадьбах часто делают съёмку на закате.

7. Метод "чайного пакетика"

Приложи к губам использованный чайный пакетик и посмотри, какой оттенок приобрела кожа вокруг. Этот цвет должен совпадать с твоей идеальной нюдовой помадой.

"Звучит странно, но этот метод оказался точнее, чем тестирование в магазине!"

Теперь тебе не придётся тратить деньги на оттенки, которые тебе не идут. Попробуй хотя бы один из этих методов, и больше не придётся гадать, подойдет ли тебе помада!

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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