Копеечное средство из кухни омолодит лучше люкса: рецепт маски от бьюти-эксперта

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В TikTok популярная 52-летняя бьюти-эксперт делится своими секретами красоты для женщин старше 40 лет. Ее безупречная кожа вызывает восхищение, и многие подписчицы стремятся узнать, как ей удается сохранять молодость и сияние.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Эксперт раскрыла свой любимый рецепт домашней маски для лица с куркумой. Она использует ее раз в неделю для увлажнения и выравнивания тона кожи.

"Куркума обладает мощными противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Она помогает уменьшить пигментацию и сделать кожу более гладкой. После использования маски пигментные пятна становятся менее заметными", — объяснила эксперт.

Куркума известна своей способностью придавать коже естественное сияние и стимулировать выработку коллагена, который с возрастом может снижаться, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи, пишет греческое издание Bovary.

Рецепт маски для лица с куркумой

Ингредиенты:

2 столовые ложки йогурта;

2 столовые ложки нутовой муки;

1 столовая ложка меда;

Щепотка или половина столовой ложки куркумы (в зависимости от тона кожи).

Приготовление:

Тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной пасты. Подождите 10-15 минут, чтобы смесь загустела. Равномерно нанесите маску на очищенное лицо. Тщательно смойте теплой водой.

Важные моменты при использовании куркумы

Эксперт предупреждает, что светлокожим людям следует добавлять минимальное количество куркумы, чтобы избежать желтоватого оттенка. Для обладательниц темной кожи можно использовать больше куркумы, но не более половины столовой ложки.

Перед первым использованием маски рекомендуется провести аллергический тест. Нанесите небольшое количество смеси на внутреннюю сторону запястья и подождите 24-48 часов. Если кожа не покраснела и не возникло раздражения, маску можно использовать на лице.

После использования маски кожа становится светлее, уменьшаются темные круги под глазами и улучшается общее состояние кожи.

Этот простой и натуральный рецепт доказывает, что правильный домашний уход может значительно улучшить состояние кожи. Регулярное использование маски с куркумой помогает поддерживать кожу увлажненной, сияющей и здоровой в любом возрасте.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).



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