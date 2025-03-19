Забудьте про блонд: этот оттенок волос покорил сердца стилистов и звезд этой весной

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Светло-коричневый цвет — это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить свой натуральный оттенок или же добавить яркие акценты без радикального перехода в блонд. Этот оттенок обладает теплым подтоном и глянцевым финишем, которые выгодно подчеркивают черты лица и придают волосам объем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Каштановые волосы

Светло-коричневый цвет представляет собой гармоничное сочетание глубокого коричневого тона с теплыми бликами, создавая сияющий и натуральный эффект. Оттенки варьируются от карамельного и медового до янтарного и шоколадного, что позволяет добиться многогранного результата, подчеркивающего движение волос. Особенно популярным является сочетание тёмно-русого с каштановым, пишет греческое издание Bovary.

Почему светло-коричневый цвет стал фаворитом в парикмахерских салонах

Этот оттенок выделяется своей способностью отражать свет, придавая волосам блеск и живость. По словам Педро Морено, директора компании Jean Louis David, светло-коричневый цвет — оптимальный выбор для тех, кто хочет придать волосам светлый оттенок, сохранив их естественность. Благодаря тщательному подбору оттенков и технике окрашивания, светло-коричневый добавляет глубину, блеск и объем, создавая уникальный и динамичный образ.



Для достижения идеального результата важна не только сама краска, но и техника ее нанесения. Светлые оттенки наносятся на определенные участки лица, подчеркивая структуру и движение волос. Плавное смешение с естественным цветом создает многослойный эффект без резких переходов.



Кроме того, светло-коричневый цвет защищает волосы, сохраняя их блеск, мягкость и здоровье. Он визуально увеличивает объем, создавая ощущение пышных и густых волос. Мягкие переливы и естественные переходы цвета придают волосам игру света, добавляя глубину и динамику.



Эксперты L'Oréal Professionnel подчеркивают, что секрет идеального светло-коричневого оттенка заключается в постепенном переходе тонов, который позволяет достичь естественного эффекта загорелых волос без усилий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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