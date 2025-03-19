Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода и ещё 3 секрета: пылесос наполнит дом свежестью — забудете о затхлом запахе
Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать
Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее

Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают

4:14
Моя семья » Красота и стиль

Кожа в области декольте требует особого ухода, поскольку она гораздо тоньше и чувствительнее, чем на лице. Из-за этого она быстрее подвергается возрастным изменениям, а также страдает от солнца и недостатка влаги. Как правильно ухаживать за кожей в этой зоне и какие ошибки нельзя допускать — делимся советами экспертов.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Обязательно: защищать от солнца

Почему это важно

Зона декольте получает столько же ультрафиолетового излучения, сколько и лицо, но часто остается без защиты, что приводит к преждевременному старению, появлению морщин и пигментных пятен.

Что делать

  • Каждый день наносите солнцезащитный крем с SPF 30+.
  • Используйте одежду с защитой от УФ-лучей и избегайте длительного нахождения на солнце.
  • В солнечные дни дополняйте уход антиоксидантами (например, сыворотками с витамином C).

Запрещено: использовать агрессивные ингредиенты

Почему это важно

Кожа в зоне декольте намного тоньше, чем на лице, а количество сальных желез минимально. Это делает ее чувствительной к сильным компонентам, которые могут вызвать раздражение, сухость и истончение кожи.

Чего избегать

  • Ретиноиды и кислоты (например, салициловая, гликолевая, ретинол) могут вызывать раздражение.
  • Грубые скрабы и механические пилинги могут повредить кожу.
  • Спиртосодержащие лосьоны пересушивают и делают кожу уязвимой.

Альтернатива: используйте мягкие отшелушивающие средства на основе энзимов (папаин, бромелайн) или деликатные кислотные пилинги (миндальная, молочная кислота).

Обязательно: увлажнять кожу

Почему это важно

В отличие от кожи лица, зона декольте почти не вырабатывает кожного сала, поэтому быстрее теряет влагу. Это ведет к обезвоживанию, появлению тонких линий и дряблости.

Что делать

  • Используйте кремы и сыворотки с керамидами для укрепления защитного барьера.
  • Добавьте в уход гиалуроновую кислоту и глицерин для удержания влаги.
  • Используйте масла (шиповника, жожоба, арганы) для дополнительного питания.

Запрещено: спать на боку

Почему это важно

Если спать на боку, то кожа в области груди сжимается и образует глубокие складки, которые со временем превращаются в стойкие морщины.

Как избежать

  • Постарайтесь спать на спине — так кожа будет меньше подвержена механическим повреждениям.
  • Используйте специальные силиконовые накладки на зону декольте, которые предотвращают заломы.

Обязательно: использовать антиоксиданты

Почему это важно

Антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов и окислительного стресса, которые вызывают старение, пигментацию и потерю упругости.

Что делать

  • Наносите сыворотки с витамином C, ниацинамидом, витамином Е.
  • Используйте масла с антиоксидантами (шиповник, облепиха).
  • Включите в рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов (ягоды, орехи, зелёные овощи).

Запрещено: использовать агрессивные лазерные процедуры

Почему это важно

Некоторые абляционные лазеры разрушают поверхностный слой кожи, что может привести к раздражению, шелушению и даже образованию рубцов на нежной коже декольте.

Альтернатива

  • Выбирайте неабляционные лазеры (например, Fraxel, IPL), которые работают в глубоких слоях кожи и стимулируют выработку коллагена без травматизации.
  • Используйте ультразвуковые и радиочастотные методики для омоложения зоны декольте.

Итог

Чтобы кожа декольте оставалась молодой и красивой:

  • Наносите SPF каждый день.
  • Избегайте агрессивных ингредиентов в уходе.
  • Регулярно увлажняйте кожу.
  • Спите на спине, чтобы не провоцировать морщины.
  • Используйте антиоксиданты, чтобы защитить кожу от старения.
  • Выбирайте щадящие косметологические процедуры, если хотите омолодить область декольте.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях
Наука и техника
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях Аудио 
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России
Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее
Развенчиваем миф о 10 000 шагах в день: вам не обязательно столько проходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.