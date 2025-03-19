Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают

4:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа в области декольте требует особого ухода, поскольку она гораздо тоньше и чувствительнее, чем на лице. Из-за этого она быстрее подвергается возрастным изменениям, а также страдает от солнца и недостатка влаги. Как правильно ухаживать за кожей в этой зоне и какие ошибки нельзя допускать — делимся советами экспертов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Обязательно: защищать от солнца

Почему это важно

Зона декольте получает столько же ультрафиолетового излучения, сколько и лицо, но часто остается без защиты, что приводит к преждевременному старению, появлению морщин и пигментных пятен.

Что делать

Каждый день наносите солнцезащитный крем с SPF 30+.

Используйте одежду с защитой от УФ-лучей и избегайте длительного нахождения на солнце.

В солнечные дни дополняйте уход антиоксидантами (например, сыворотками с витамином C).

Запрещено: использовать агрессивные ингредиенты

Почему это важно

Кожа в зоне декольте намного тоньше, чем на лице, а количество сальных желез минимально. Это делает ее чувствительной к сильным компонентам, которые могут вызвать раздражение, сухость и истончение кожи.

Чего избегать

Ретиноиды и кислоты (например, салициловая, гликолевая, ретинол) могут вызывать раздражение.

(например, салициловая, гликолевая, ретинол) могут вызывать раздражение. Грубые скрабы и механические пилинги могут повредить кожу.

могут повредить кожу. Спиртосодержащие лосьоны пересушивают и делают кожу уязвимой.

Альтернатива: используйте мягкие отшелушивающие средства на основе энзимов (папаин, бромелайн) или деликатные кислотные пилинги (миндальная, молочная кислота).

Обязательно: увлажнять кожу

Почему это важно

В отличие от кожи лица, зона декольте почти не вырабатывает кожного сала, поэтому быстрее теряет влагу. Это ведет к обезвоживанию, появлению тонких линий и дряблости.

Что делать

Используйте кремы и сыворотки с керамидами для укрепления защитного барьера.

Добавьте в уход гиалуроновую кислоту и глицерин для удержания влаги.

Используйте масла (шиповника, жожоба, арганы) для дополнительного питания.

Запрещено: спать на боку

Почему это важно

Если спать на боку, то кожа в области груди сжимается и образует глубокие складки, которые со временем превращаются в стойкие морщины.

Как избежать

Постарайтесь спать на спине — так кожа будет меньше подвержена механическим повреждениям.

Используйте специальные силиконовые накладки на зону декольте, которые предотвращают заломы.

Обязательно: использовать антиоксиданты

Почему это важно

Антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов и окислительного стресса, которые вызывают старение, пигментацию и потерю упругости.

Что делать

Наносите сыворотки с витамином C, ниацинамидом, витамином Е.

Используйте масла с антиоксидантами (шиповник, облепиха).

Включите в рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов (ягоды, орехи, зелёные овощи).

Запрещено: использовать агрессивные лазерные процедуры

Почему это важно

Некоторые абляционные лазеры разрушают поверхностный слой кожи, что может привести к раздражению, шелушению и даже образованию рубцов на нежной коже декольте.

Альтернатива

Выбирайте неабляционные лазеры (например, Fraxel, IPL), которые работают в глубоких слоях кожи и стимулируют выработку коллагена без травматизации.

Используйте ультразвуковые и радиочастотные методики для омоложения зоны декольте.

Итог

Чтобы кожа декольте оставалась молодой и красивой:

Наносите SPF каждый день.

каждый день. Избегайте агрессивных ингредиентов в уходе.

в уходе. Регулярно увлажняйте кожу .

. Спите на спине , чтобы не провоцировать морщины.

, чтобы не провоцировать морщины. Используйте антиоксиданты , чтобы защитить кожу от старения.

, чтобы защитить кожу от старения. Выбирайте щадящие косметологические процедуры, если хотите омолодить область декольте.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.