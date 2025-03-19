Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают

Кожа в области декольте требует особого ухода, поскольку она гораздо тоньше и чувствительнее, чем на лице. Из-за этого она быстрее подвергается возрастным изменениям, а также страдает от солнца и недостатка влаги. Как правильно ухаживать за кожей в этой зоне и какие ошибки нельзя допускать — делимся советами экспертов.
Зона декольте получает столько же ультрафиолетового излучения, сколько и лицо, но часто остается без защиты, что приводит к преждевременному старению, появлению морщин и пигментных пятен.
Кожа в зоне декольте намного тоньше, чем на лице, а количество сальных желез минимально. Это делает ее чувствительной к сильным компонентам, которые могут вызвать раздражение, сухость и истончение кожи.
Альтернатива: используйте мягкие отшелушивающие средства на основе энзимов (папаин, бромелайн) или деликатные кислотные пилинги (миндальная, молочная кислота).
В отличие от кожи лица, зона декольте почти не вырабатывает кожного сала, поэтому быстрее теряет влагу. Это ведет к обезвоживанию, появлению тонких линий и дряблости.
Если спать на боку, то кожа в области груди сжимается и образует глубокие складки, которые со временем превращаются в стойкие морщины.
Антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов и окислительного стресса, которые вызывают старение, пигментацию и потерю упругости.
Некоторые абляционные лазеры разрушают поверхностный слой кожи, что может привести к раздражению, шелушению и даже образованию рубцов на нежной коже декольте.
Чтобы кожа декольте оставалась молодой и красивой:
Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.
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