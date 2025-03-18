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Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Красивый маникюр — это не только аккуратный лак, но и ухоженная кутикула. Если у тебя нет возможности пойти в салон, это не повод отказываться от идеального вида ногтей. Разбираемся, как правильно удалить упрямую кутикулу в домашних условиях, не травмируя кожу.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Ремувер для кутикулы — быстро и безопасно

Если ты не хочешь рисковать с инструментами, лучше всего подойдет ремувер. Это специальное средство, которое размягчает и растворяет ороговевшую кожу, позволяя удалить её без обрезания.

Мастер маникюра Дебора Липпманн:

"Ремуверы выпускаются в виде жидкостей, гелей или кремов, но самые удобные — в формате ручек. Они работают бережно и помогают избавиться от заусенцев."

Ремувер полностью исключает риск механического повреждения, предотвращает появление заусенцев и делает кожу мягкой.

Щипчики — для удаления отдельных фрагментов

Вырвать заусенец — худшее, что можно сделать! Это может привести к микротравме и занесению инфекции.

Дебора Липпманн:

"Если на коже есть фрагмент, который уже практически оторвался, его можно удалить щипчиками. Главное — не тянуть инструмент, а срезать ровно у основания."

Важно использовать острые щипчики и не вырезать слишком много, чтобы не травмировать кожу.

Портативный аппарат для маникюра — для опытных пользователей

Если у тебя уже есть навыки ухода за ногтями, можно использовать электрический маникюрный аппарат.

Дерматолог Александра Боулз:

"Современные аппараты оснащены насадками для удаления кутикулы и шлифовки кожи. Главное — начинать с минимальной скорости и не давить на ноготь."

Если ты новичок, стоит потренироваться на низкой скорости и выбрать самую мягкую насадку.

Бафф и пилка — для шлифовки кутикулы

Этот способ идеален, если кутикула не грубая и требует только легкой полировки.

Нейл-дизайнер Сара Гибсон Таттл:

"Для небольших шероховатостей используйте бафф — он делает кожу гладкой, как шелк. А лазерная пилка справится даже с плотной кутикулой."

Пилку и бафф используют на сухую кожу — так эффект будет лучше.

Отшелушивающие скрабы — для профилактики

Чтобы кутикула не разрасталась, за ней нужен регулярный уход. Скрабы помогают предотвратить ороговение кожи, а значит, удалять кутикулу придется реже.

Доктор Боуз:

"Смешайте 4 части сахара и 1 часть кокосового масла — получится отличный скраб. Используйте его регулярно, и кутикула станет менее заметной."

Скраб не заменяет удаление кутикулы, но делает её мягче и предотвращает появление заусенцев.

Заключение

Какой способ выбрать — зависит от твоих предпочтений. Ремувер подходит для новичков, пилки и бафф — для лёгкой коррекции, а аппаратный метод — для продвинутых пользователей. Главное — не переусердствовать и не забывать об увлажнении, чтобы кожа оставалась мягкой и ухоженной.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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