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Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать

2:38
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Инъекции ботулотоксина давно стали одним из самых популярных способов борьбы с возрастными изменениями. Однако бывает, что ботокс не даёт ожидаемого эффекта. Почему?

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

Иммунитет к ботоксу: когда организм сопротивляется

Злоупотребление инъекциями и слишком частые процедуры могут привести к тому, что организм начнёт вырабатывать антитела к ботулотоксину. В результате его воздействие постепенно снижается, а потом и вовсе перестаёт работать. Также устойчивость к ботоксу может наблюдаться у людей, перенёсших ботулизм.

Лекарства, нейтрализующие действие токсина

Некоторые препараты могут снижать эффективность ботокса или вовсе сводить её к нулю. В их числе:

  • Антибактериальные препараты: "Гидроксихлорохин", "Иммард", "Плаквенил".
  • Ноотропы и лекарства для мозга: "Мексидол".
  • Средства для снижения давления: "Капотен", "Каптоприл".
  • Препараты для укрепления сосудов: "Детралекс".
  • "Прозерин" — стимулирует нервно-мышечную проводимость.

Нарушение рекомендаций после процедуры

После инъекций важно соблюдать ограничения, иначе ботокс не даст желаемого эффекта. Среди ошибок:

  • Алкоголь в первые сутки может ускорить вывод препарата.
  • Антибиотики в течение 14 дней после процедуры снижают его действие.
  • Сауна, баня, солярий - повышают кровообращение и уменьшают срок действия ботокса.

Ошибки при хранении препарата

Ботулотоксин крайне чувствителен к температуре. Нарушение условий хранения — частая причина неудачных инъекций. Температура не должна превышать 10 °C, а разведённый препарат нужно использовать в течение 24 часов. Если срок хранения нарушен, процедура может оказаться бесполезной.

Неправильное разведение и дозировка

Если ботокс развели сильнее, чем нужно, эффект будет слабым. Ещё одна проблема — использование воды вместо физраствора. Важно, чтобы косметолог соблюдал точные пропорции и использовал свежий раствор, иначе результат может быть едва заметным.

Как избежать неудачного результата

Чтобы ботокс действительно разгладил морщины, важно доверять процедуру опытному специалисту, соблюдать все рекомендации и не пытаться сэкономить на качестве препарата. Если всё сделать правильно, результат сохранится до 6 месяцев, а лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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