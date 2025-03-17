Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Театр МОСТ покажет биографию Булата Окуджавы как жизнь целой страны
Лучшая крёстная на свете: Ольга Бузова души не чает в сыне Марии Погребняк
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Мощные радиовсплески из глубин космоса: загадка, которая держит ученых в напряжении
Как итальянский ликёр нашёл вторую родину в Южной Америке
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Перекрасить стены — плёвое дело: британские эксперты рассказали, как создать ВАУ-интерьер, не боясь перемен
Картофельная кожура вместо уксуса? Как необычный способ избавит от накипи навсегда
Можно сэкономить, но безопасно: какие шины выбрать, если нет лишних денег

Горячая вода, мицеллярка и скрабы: как привычные методы очищения вредят вашей коже

3:27
Моя семья » Красота и стиль

Снятие макияжа — это не просто очищение кожи от косметики, а важный этап ухода, который влияет на её состояние и молодость. Однако многие женщины допускают ошибки, которые могут привести к раздражению, сухости и даже преждевременному старению кожи. Разбираемся, как правильно ухаживать за лицом, чтобы избежать неприятных последствий.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Умывание горячей водой

Многие считают, что горячая вода очищает кожу лучше, но на самом деле она разрушает её естественный защитный барьер. Высокие температуры смывают не только загрязнения, но и натуральные масла, что приводит к пересушиванию, покраснениям и повышенной чувствительности.

  • Что делать: использовать теплую или слегка прохладную воду (около 30 градусов). Это поможет эффективно очистить кожу, не повреждая её естественный баланс.

Использование агрессивных моющих средств

Очищающие гели с жёсткими поверхностно-активными веществами (ПАВ) действительно удаляют грязь и макияж, но при этом сильно пересушивают кожу. В ответ на это она начинает вырабатывать ещё больше себума, что приводит к жирному блеску и закупорке пор.

  • Что делать: выбирать мягкие очищающие средства с нейтральным pH и минимальным содержанием агрессивных компонентов. Гели с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или пантенол, помогут сохранить баланс.

Неправильное использование мицеллярной воды

Мицеллярная вода удобна для быстрого снятия макияжа, но её ошибочно считают полноценным средством для умывания. Остатки мицелл и ПАВ, остающиеся на коже, могут вызвать раздражение и сухость.

  • Что делать: после использования мицеллярной воды обязательно умываться обычным очищающим гелем или хотя бы смывать остатки водой.

Чрезмерное увлечение скрабами и щётками

Абразивные частички и механические щётки действительно делают кожу гладкой, но при частом использовании повреждают защитный слой и повышают её чувствительность. Особенно это опасно для сухой и чувствительной кожи.

  • Что делать: использовать мягкие пилинги и кислотные эксфолианты не чаще 1-2 раз в неделю, а механические щётки применять с осторожностью.

Неправильное применение гидрофильного масла

Гидрофильное масло — отличный способ удалить плотный макияж, но оно не подходит для ежедневного использования. Оно может разрушать липидный слой кожи, делая её уязвимой к раздражениям.

  • Что делать: после использования гидрофильного масла всегда умываться пенкой или гелем, чтобы полностью удалить остатки средства.

Как правильно очищать кожу, чтобы сохранить её молодость

Чтобы кожа оставалась здоровой, важно придерживаться правильного алгоритма очищения:

  • Смывать макияж мягкими средствами, а не агрессивными пенками.
  • Использовать тёплую воду, а не горячую.
  • Не забывать о двойном очищении, особенно при плотном макияже.
  • Увлажнять кожу после умывания, чтобы не нарушать её естественный баланс.

Следуя этим простым правилам, можно сохранить здоровье кожи, продлить её молодость и избежать раздражений.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Сводка с фронта: в окружении под Курском находятся 30 офицеров НАТО, Запад врёт о миротворцах Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Последние материалы
Лучшая крёстная на свете: Ольга Бузова души не чает в сыне Марии Погребняк
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Мощные радиовсплески из глубин космоса: загадка, которая держит ученых в напряжении
Как итальянский ликёр нашёл вторую родину в Южной Америке
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Перекрасить стены — плёвое дело: британские эксперты рассказали, как создать ВАУ-интерьер, не боясь перемен
Картофельная кожура вместо уксуса? Как необычный способ избавит от накипи навсегда
Можно сэкономить, но безопасно: какие шины выбрать, если нет лишних денег
Станьте настоящим виноделом: вино из крыжовника своими руками
Как вырастить магнолию на даче и не пожалеть — совет, который вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.