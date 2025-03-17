Одно полотенце на всё – идеальные условия для вечеринки микробов: Узнайте, сколько их нужно на самом деле

Какое количество полотенец должно быть у каждого члена семьи? Одни предпочитают отдельное полотенце для каждой зоны тела, другие обходятся одним для всех нужд. Однако есть ли универсальный стандарт?
Косметолог Кристина Радина в беседе с Life. ru объяснила, какое количество полотенец считается оптимальным:
Влажные полотенца — рассадник бактерий! Важно тщательно их просушивать после каждого использования.
Если у кого-то в семье есть кожные заболевания или грибковые инфекции, их полотенца должны быть строго индивидуальными и подлежать ежедневной замене.
Минимальное количество полотенец на человека — 5-6 штук, если учитывать все зоны тела. Важно следить за их чистотой и правильно сушить после каждого использования.
Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.
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