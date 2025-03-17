Одно полотенце на всё – идеальные условия для вечеринки микробов: Узнайте, сколько их нужно на самом деле

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какое количество полотенец должно быть у каждого члена семьи? Одни предпочитают отдельное полотенце для каждой зоны тела, другие обходятся одним для всех нужд. Однако есть ли универсальный стандарт?

Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёные полотенца

Минимальный набор полотенец для одного человека

Косметолог Кристина Радина в беседе с Life. ru объяснила, какое количество полотенец считается оптимальным:

Отдельное полотенце для лица: важно, чтобы избежать контакта с бактериями, которые могут вызвать воспаления.

важно, чтобы избежать контакта с бактериями, которые могут вызвать воспаления. Банное полотенце: основное полотенце для тела после душа.

основное полотенце для тела после душа. Полотенце для ног: снижает риск грибковых инфекций.

снижает риск грибковых инфекций. Полотенце для интимной гигиены: не обязательно, но желательно.

не обязательно, но желательно. Полотенце для волос: особенно важно для обладателей длинных волос.

особенно важно для обладателей длинных волос. Полотенце для рук: может быть общим для всей семьи, предпочтительно вафельное.

Как часто менять полотенца

Зимой : можно менять полотенца раз в неделю, если водные процедуры проводятся реже.

: можно менять полотенца раз в неделю, если водные процедуры проводятся реже. Летом: из-за жары и частого душа лучше менять полотенца ежедневно.

Влажные полотенца — рассадник бактерий! Важно тщательно их просушивать после каждого использования.

Если у кого-то в семье есть кожные заболевания или грибковые инфекции, их полотенца должны быть строго индивидуальными и подлежать ежедневной замене.

Минимальное количество полотенец на человека — 5-6 штук, если учитывать все зоны тела. Важно следить за их чистотой и правильно сушить после каждого использования.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.



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