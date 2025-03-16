Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать

2:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лоферы долгое время оставались символом элегантного и расслабленного стиля, но в 2025 году на первый план вышли топсайдеры. Эти кожаные туфли на гибкой подошве, изначально созданные для яхтсменов, снова завоевали популярность. Теперь они не просто элемент морского стиля, а универсальная обувь для повседневного гардероба.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Женщина

Разбираемся, чем они отличаются от лоферов, как выбрать идеальную пару и с чем носить.

От палубы яхты до городских улиц

История топсайдеров началась в 1935 году, когда яхтсмен Пол Сперри заметил, что его собака уверенно передвигается по скользкому льду. Это натолкнуло его на идею создать обувь с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью.

Первоначально они предназначались для прогулок по палубе, но уже к середине XX века стали неотъемлемой частью преппи-стиля, популярного в элитных университетах и яхт-клубах США.

В 80-х и 90-х годах их начали носить далеко за пределами яхт-клубов, но в нулевые они уступили место слипонам и лоферам. Теперь же, на волне популярности тихой роскоши и ретро-силуэтов, топсайдеры снова в центре внимания.

Чем топсайдеры отличаются от лоферов

Рифленая подошва : предотвращает скольжение и делает шаг более уверенным.

: предотвращает скольжение и делает шаг более уверенным. Мягкая кожаная конструкция : повторяет форму стопы, обеспечивая комфорт.

: повторяет форму стопы, обеспечивая комфорт. Шнуровка по краю: фиксирует обувь на ноге, тогда как лоферы просто надеваются.

Если лоферы ассоциируются с классическим и деловым стилем, то топсайдеры — это о расслабленной элегантности и комфорте.

Как выбрать топсайдеры

Материал : натуральная кожа, замша или качественные эковарианты.

: натуральная кожа, замша или качественные эковарианты. Цвет : классические коричневые, темно-синие и бежевые оттенки, а также белые, оливковые и пастельные варианты.

: классические коричневые, темно-синие и бежевые оттенки, а также белые, оливковые и пастельные варианты. Подошва: светлая контрастная подошва — характерная деталь топсайдеров.

С чем носить топсайдеры

С джинсами : лучше всего смотрятся с моделями прямого кроя или укороченными вариантами. Дополните образ льняным жакетом или трикотажным топом.

: лучше всего смотрятся с моделями прямого кроя или укороченными вариантами. Дополните образ льняным жакетом или трикотажным топом. С шортами-бермудами : идеальный летний вариант, особенно с хлопковым жилетом или футболкой.

: идеальный летний вариант, особенно с хлопковым жилетом или футболкой. С длинными юбками : сочетайте с юбками из денима, льна или плотного хлопка. Добавьте объемную рубашку или кардиган.

: сочетайте с юбками из денима, льна или плотного хлопка. Добавьте объемную рубашку или кардиган. С летними костюмами : отлично подходят к расслабленным костюмам изо льна или хлопка.

: отлично подходят к расслабленным костюмам изо льна или хлопка. С платьями-рубашками: простые силуэты и миди-длина делают образ стильным и ненавязчивым.

Топсайдеры — это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить в гардероб немного непринужденной элегантности, не жертвуя комфортом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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