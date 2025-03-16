Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать

Лоферы долгое время оставались символом элегантного и расслабленного стиля, но в 2025 году на первый план вышли топсайдеры. Эти кожаные туфли на гибкой подошве, изначально созданные для яхтсменов, снова завоевали популярность. Теперь они не просто элемент морского стиля, а универсальная обувь для повседневного гардероба.
Разбираемся, чем они отличаются от лоферов, как выбрать идеальную пару и с чем носить.
История топсайдеров началась в 1935 году, когда яхтсмен Пол Сперри заметил, что его собака уверенно передвигается по скользкому льду. Это натолкнуло его на идею создать обувь с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью.
Первоначально они предназначались для прогулок по палубе, но уже к середине XX века стали неотъемлемой частью преппи-стиля, популярного в элитных университетах и яхт-клубах США.
В 80-х и 90-х годах их начали носить далеко за пределами яхт-клубов, но в нулевые они уступили место слипонам и лоферам. Теперь же, на волне популярности тихой роскоши и ретро-силуэтов, топсайдеры снова в центре внимания.
Если лоферы ассоциируются с классическим и деловым стилем, то топсайдеры — это о расслабленной элегантности и комфорте.
Топсайдеры — это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить в гардероб немного непринужденной элегантности, не жертвуя комфортом.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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