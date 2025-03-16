Эти вещи могут превратить даже молодую женщину в тётю: разбираемся, что устарело и чем его заменить

Мода не стоит на месте, и даже те вещи, которые ещё недавно казались стильными, со временем теряют актуальность.
Однако многие женщины не спешат расставаться с привычными элементами гардероба, даже если они визуально устарели. Есть несколько трендов, которые особенно любят женщины после 45 лет, но они способны добавить лишние годы.
Такие кофты когда-то были настоящим хитом, но сегодня они редко выглядят современно. Они подчёркивают малейшие несовершенства фигуры, создают ненужные складки и делают силуэт менее изящным.
Жакеты с чётко очерченной талией были модными в начале 2010-х, но сегодня они выглядят неактуально. Особенно устаревшими кажутся модели с укороченным рукавом — они визуально "дешевят" образ.
Скинни, которые долгое время были маст-хэвом, уже несколько лет остаются в разряде устаревших вещей. Они делают силуэт диспропорциональным и в большинстве случаев не работают с современной обувью.
Аксессуары с кричащими цветами и контрастными принтами часто перегружают образ и добавляют возраст.
Одежда с массивными цветочными узорами может выглядеть слишком "бабушкино" и визуально расширять силуэт.
Круглый нос визуально укорачивает ноги и делает образ менее современным.
Глянцевая текстура и крупные золотые детали часто выглядят устаревшими.
Модные тенденции приходят и уходят, но элегантность и грамотное сочетание вещей всегда остаются в цене. Главное — не гнаться за трендами, а выбирать одежду, которая подчёркивает достоинства и делает образ гармоничным. Если заменить устаревшие элементы гардероба на более современные альтернативы, можно выглядеть не только стильно, но и моложе без лишних усилий.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?