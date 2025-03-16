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Эти вещи могут превратить даже молодую женщину в тётю: разбираемся, что устарело и чем его заменить

4:13
Моя семья » Красота и стиль

Мода не стоит на месте, и даже те вещи, которые ещё недавно казались стильными, со временем теряют актуальность.

Девушка в джинсах
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в джинсах

Однако многие женщины не спешат расставаться с привычными элементами гардероба, даже если они визуально устарели. Есть несколько трендов, которые особенно любят женщины после 45 лет, но они способны добавить лишние годы.

  • Важно помнить: антитренды — это не строгий запрет, а всего лишь ориентир. Вопрос не в возрасте, а в том, как одежда подчёркивает достоинства фигуры и создаёт гармоничный образ. Разбираем, какие вещи уже не работают и что можно носить вместо них.

Облегающие трикотажные кофты с рукавом три четверти

Такие кофты когда-то были настоящим хитом, но сегодня они редко выглядят современно. Они подчёркивают малейшие несовершенства фигуры, создают ненужные складки и делают силуэт менее изящным.

  • Что выбрать вместо: трикотажные лонгсливы свободного кроя, мягкие водолазки или расслабленные свитеры из кашемира. Если хочется подчеркнуть фигуру, выбирайте облегающие модели с длинным рукавом и интересными деталями — например, асимметричным вырезом.

Приталенные жакеты с короткими рукавами

Жакеты с чётко очерченной талией были модными в начале 2010-х, но сегодня они выглядят неактуально. Особенно устаревшими кажутся модели с укороченным рукавом — они визуально "дешевят" образ.

  • Что выбрать вместо: оверсайз-жакеты, модели прямого кроя или двубортные варианты. Они выглядят элегантнее и современнее, а также помогают скорректировать силуэт. Если хочется подчеркнуть талию, можно выбрать жакет с поясом или лаконичную приталенную модель без лишних деталей.

Узкие джинсы

Скинни, которые долгое время были маст-хэвом, уже несколько лет остаются в разряде устаревших вещей. Они делают силуэт диспропорциональным и в большинстве случаев не работают с современной обувью.

  • Что выбрать вместо: прямые джинсы, модели с лёгким клёшем или широкие варианты. Они создают более естественные пропорции и легко комбинируются с любой обувью.

Яркие разноцветные шарфы с крупными узорами

Аксессуары с кричащими цветами и контрастными принтами часто перегружают образ и добавляют возраст.

  • Что выбрать вместо: однотонные шерстяные или кашемировые шарфы в приглушённых оттенках, минималистичные палантины, шёлковые платки с аккуратным узором.

Платья с крупными цветочными принтами

Одежда с массивными цветочными узорами может выглядеть слишком "бабушкино" и визуально расширять силуэт.

  • Что выбрать вместо: однотонные платья нейтральных оттенков, модели с небольшим цветочным узором или акварельными принтами. Также актуальны платья-рубашки и геометрические узоры.

Туфли с круглым носом на маленьком каблуке

Круглый нос визуально укорачивает ноги и делает образ менее современным.

  • Что выбрать вместо: элегантные туфли с острым носом, балетки с квадратным мысом, слингбэки или удобную обувь на устойчивом каблуке.

Лакированные сумки среднего размера с золотой фурнитурой

Глянцевая текстура и крупные золотые детали часто выглядят устаревшими.

  • Что выбрать вместо: матовые кожаные сумки, модели из мягкой фактурной кожи или трендовые минималистичные варианты. В моде сумки-тоуты, багеты, хобо-модели и сумки-боулинг.

Заключение: как оставаться стильной без лишних лет

Модные тенденции приходят и уходят, но элегантность и грамотное сочетание вещей всегда остаются в цене. Главное — не гнаться за трендами, а выбирать одежду, которая подчёркивает достоинства и делает образ гармоничным. Если заменить устаревшие элементы гардероба на более современные альтернативы, можно выглядеть не только стильно, но и моложе без лишних усилий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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