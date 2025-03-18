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Синие тени вернулись: главный бьюти-секрет звезд 90-х раскрыт!

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Макияж 90-х снова в моде, и синие тени для век занимают в этом тренде лидирующие позиции. Взгляните на фотографии знаменитостей того времени: дымчатые веки, тонкие брови и аккуратные губы — всё это стало классикой, которая вновь актуальна. Пастельные оттенки и металлический блеск доминировали на красных дорожках, но сейчас на пике популярности находится именно небесно-голубой цвет.

Тени для век
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тени для век

Почему этот оттенок так привлекает внимание? Согласно отчёту Pinterest Predicts 2025, интерес к цветному макияжу глаз вырос на 365%. Представители поколений Z и бэби-бумеров предпочитают смелые контрастные образы, которые не только подчёркивают глаза, но и поднимают настроение. Эксперты Pinterest отмечают, что люди не ограничиваются одним оттенком, а используют всю палитру цветов. Это означает, что в магазинах косметики мы увидим широкий ассортимент ярких теней, утверждают эксперты чешского Vogue.

Синие тени: культовый тренд от Gucci Westman

Синие тени для век стали символом эпохи благодаря двум ключевым моментам. Первый — это образ Кэмерон Диас, созданный визажистом Гуччи Вестман для шоу Дэвида Леттермана. Второй — легендарный макияж Кристины Риччи в фильме 1998 года "Баффало '66". Режиссёр Винсент Галло хотел, чтобы её образ был особенным, и синие тени идеально подошли для этого.

Гуччи использовала оттенок Baby Blue от Maybelline, смешанный с кремовыми тенями, чтобы сделать пигмент насыщеннее и добавить блеска. Затем она добавила серебристые блёстки в центр верхнего века. К сожалению, этот оттенок больше не доступен, но визажист Эрин Парсонс воссоздала его эффект в видео, которое набрало более 4,4 миллиона просмотров. Она использовала базу под макияж глаз P. Louise Eye Base в оттенке Touch Of Frost и пигмент MAC Reflects Pearl, чтобы создать сияющий образ.

Как создать макияж с синими тенями в стиле 90-х

Чтобы повторить культовый макияж 90-х, начните с создания здорового сияния кожи. Используйте бронзатор, как это делала Кэмерон Диас, чтобы придать лицу тёплый оттенок. Бордовые губы, слегка очерченные, и тонкие брови — ещё два ключевых элемента. Забудьте о густых бровях и используйте тонкий карандаш, чтобы заполнить пробелы. Прозрачный гель поможет зафиксировать форму, но не переусердствуйте, чтобы брови не выглядели слишком выразительными.

Если вы не готовы к использованию пастельных теней, начните с трюка принцессы Дианы: аккуратно нанесите синий карандаш на внутреннюю линию нижних ресниц. Этот винтажный приём оживит ваш образ и добавит яркости, особенно если у вас голубые глаза. Готовы ли вы вернуть синие тени для век в свой макияж?

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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