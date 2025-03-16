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Всё, что вы делаете не так с ногтями: проверенные лайфхаки для долговечного маникюра

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Если вы хотите, чтобы ваш маникюр радовал вас долго, есть несколько правил, которые нужно соблюдать. Например, в день аппаратной обработки ногтей нельзя наносить масло или крем на зону кутикулы. Почему? Кожа станет слишком увлажненной, и мастер не сможет качественно выполнить работу.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Оксана Городова, руководитель школы маникюра, многократный золотой призер по маникюру, предупреждает об этом важном моменте.

Кроме того, не стоит посещать баню или сауну в первые два дня после наращивания ногтей. Искусственный материал еще не полностью полимеризован, и высокая температура может вызвать усадку материала, что приведет к повреждению дизайна. Но, к счастью, мыть руки можно сразу после процедуры.

Чтобы сохранить маникюр в идеальном состоянии, не забывайте о хозяйственных перчатках при работе с бытовой химией. Это важно не только для защиты ногтей, но и для кожи рук, которая может обезвоживаться. Важно помнить, что моющие средства могут оставить царапины и сколы на искусственном покрытии.

Мастера также не рекомендуют самостоятельно стричь или подпиливать искусственные ногти. Если форма наращенных ногтей нарушена, лучше не пытаться исправить это своими руками, иначе материал может треснуть или отколоться. Можно аккуратно закруглить края, если откололся маленький фрагмент, но не пытайтесь обрезать свободный край ножницами или щипцами.

Самостоятельно снимать гель-лак также не стоит. Это может повредить натуральную пластину, она станет мягкой и ломкой, что приведет к длительному восстановлению. Гель-лак нужно менять каждые четыре недели, иначе ногти начнут ломаться и могут даже воспалиться.

Поддерживать здоровье рук и ногтей можно с помощью масла для кутикулы, скрабов и парафиновых ванночек. Регулярный уход и массаж помогут не только улучшить внешний вид ногтей, но и продлить молодость кожи рук.

Чтобы маникюр всегда был безупречным, следите за всеми деталями ухода, и он долго вас порадует!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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