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Раскрыт секрет сияния кожи: что делать, если она потускнела после зимы?

4:25
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С приходом весны многие замечают, что их кожа стала более сухой, уставшей и потеряла естественное сияние. Чтобы поддерживать кожу в отличном состоянии круглый год, важно понимать, что вызывает её тусклость.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Авторы британского Vogue обратились за советами к экспертам: дерматологу и основателю бренда доктору Барбаре Штурм, директору по исследованиям в Medik8 Дэниелу Айзексу, диетологу Каю Али, консультанту-дерматологу в CeraVe доктору Алексис Гранит и эксперту по дерматологии в Simple доктору Бейбей Ду-Харпур. Они поделились своими рекомендациями по омоложению тусклой кожи.

По словам Али, здоровая сияющая кожа — это показатель оптимального функционирования всех её систем. Чтобы кожа выглядела наилучшим образом, должны быть сбалансированы все процессы: от обновления клеток и выработки коллагена до поддержания кислотной мантии.

Почему кожа теряет сияние?

Тусклость кожи может быть вызвана несколькими факторами. Обезвоживание — одна из основных причин. В зимний период снижается выработка кожного сала, что приводит к сухости и тусклости. Холод, ветер, сухой воздух в помещениях и недостаток кровоснабжения кожи усугубляют ситуацию.

Загрязнение, УФ-излучение и синий свет также негативно влияют на кожу, вызывая окислительный стресс. Антиоксиданты, такие как витамин С, помогают защитить кожу от этих воздействий.

Недостаток сна, физической активности, увлажнения, неправильное питание и курение также могут способствовать тусклости кожи.

Как вернуть коже сияние?

Тусклая кожа часто имеет неровный тон и текстуру, из-за чего свет отражается от неё неравномерно. Первый шаг — отшелушивание омертвевших клеток кожи. Это можно сделать с помощью кислотных тоников, таких как Press & Glow от Medik8, или физических скрабов, например, Facial Scrub от Dr. Barbara Sturm.

Следующий важный этап — использование витамина C. Этот антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и стимулирует выработку коллагена. Особенно эффективны сыворотки SkinCeuticals CE Ferulic и Paula's Choice C15 Super Booster.

Сыворотка CeraVe Skin Renewing Vitamin C, содержащая 10% L-аскорбиновой кислоты, обеспечивает баланс между эффективностью и комфортом. В её состав также входят керамиды, гиалуроновая кислота и витамин B5, которые увлажняют и успокаивают кожу.

Для восстановления липидного барьера кожи можно использовать кремы с технологией усиления керамидов, такие как Simple's Repairing Rich Cream. Это помогает вернуть коже гладкость и сияние.

После отшелушивания важно увлажнить кожу, чтобы предотвратить её обезвоживание. Для этого подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой, такие как Inkey List, и увлажняющие кремы с SPF, например, Clinique Superdefense SPF25 Anti-Ageing Moisturiser.

Для более выраженного эффекта можно использовать ретинол на ночь. Он стимулирует естественные механизмы заживления кожи и помогает выровнять цвет лица. Попробуйте La Roche-Posay Retinol 0.3% + Vitamin B3 Serum или Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum.

Процедуры для тусклой кожи

Помимо ухода за кожей с помощью косметических средств, существуют также специальные процедуры, которые помогают уменьшить тонкие линии, восстановить текстуру и цвет кожи. Это могут быть различные виды лазеров, микроигольчатая терапия и светодиодная терапия.

Ясмина Вико, популярный косметолог и любимица знаменитостей, предлагает персонализированные комбинации этих процедур в своём лазере VicoGlow. Также эффективна коллагеновая терапия стволовыми клетками.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть коже сияние и здоровый вид, независимо от времени года.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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