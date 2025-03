Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!

В последние месяцы рисовая вода для кожи стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, особенно на платформе TikTok. Миллионы просмотров набрали видеоролики, где пользователи делятся советами по приготовлению и применению этого средства для достижения "стеклянной" кожи и сияющего цвета лица.

Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рисовая вода

Рисовая вода для кожи — это не новая концепция. В Азии этот ингредиент уже давно используется для ухода за кожей и волосами. Женщины в Китае, Корее и Японии применяли рисовую воду для создания фарфоровой кожи и роскошных волос более 2000 лет назад. Сегодня такие бренды, как Tatcha, Thank You Farmer и Beauty of Joseon, включают рисовую воду в свои продукты для ухода за кожей, чтобы успокаивать раздражения, увлажнять кожу и поддерживать её здоровое состояние, пишет британский Vogue.

Польза рисовой воды

Рисовая вода обладает рядом полезных свойств:

Обладает противовоспалительным действием.

Защищает кожу от свободных радикалов и негативных факторов окружающей среды.

Успокаивает кожу при экземе и атопическом дерматите.

Обеспечивает увлажнение.

Мягко отшелушивает.

Подходит для всех типов кожи.

Научные исследования подтверждают пользу рисовой воды. В одном из них отмечено, что ингредиенты риса, такие как фенольные соединения, бетаин, сквален, трицин и рисовые отруби, обладают антивозрастными, противовоспалительными, отбеливающими, фотозащитными и увлажняющими свойствами. Эти компоненты эффективны при лечении дерматологических заболеваний, таких как атопический дерматит.

Использование рисовой воды может улучшить внешний вид кожи, делая поры менее заметными и отшелушивая омертвевшие клетки. Кроме того, рисовая вода — это доступное и натуральное средство, которое не содержит химических добавок.

Какой рис выбрать?

Не весь рис подходит для приготовления рисовой воды. Дерматолог Анна Клаудия Бутера рекомендует использовать сырой, необработанный, например, органический коричневый рис. Он сохраняет больше питательных веществ, которые могут быть высвобождены в процессе ферментации. Обычный шлифованный рис часто лишён полезных веществ, что снижает эффективность средства.

Как приготовить рисовую воду?

Процесс приготовления тоника из рисовой воды прост. Рис замачивают в холодной воде, затем воду процеживают и используют для ухода за кожей. Некоторые добавляют в воду рисовую муку или кокосовое молоко для улучшения текстуры.

Для более удобного использования рисовую воду можно заморозить в форме кубиков льда. Такие кубики освежают кожу, снимают отёчность и укрепляют её.

Маска для лица из рисовой воды

Рисовую воду можно использовать для создания тканевых масок. Ватные диски, пропитанные водой, или готовые маски, нанесённые поверх слоя рисовой воды, обеспечивают глубокое увлажнение и успокаивающий эффект.

Готовые средства на основе рисовой воды

Для тех, кто не хочет заниматься самостоятельным приготовлением, на рынке представлены готовые тоники и маски на основе рисовой воды. Эти продукты часто содержат дополнительные ингредиенты, усиливающие полезные свойства средства.

В целом, рисовая вода зарекомендовала себя как эффективное и доступное средство для ухода за кожей. Её использование может улучшить состояние кожи, сделать её более сияющей и здоровой.

