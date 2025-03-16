Стрелки до середины века или до уголка? Разбираемся, какой макияж лучше

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрелки на глазах — это всегда загадочность и выразительность взгляда, но сделать их ровными и аккуратными бывает нелегко. Свадебный стилист и визажист Эля Тюменова поделилась несколькими секретами, которые помогут вам достичь идеальных стрелок.

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Первое, о чём стоит помнить: стрелки удобнее рисовать карандашом. Он позволяет легко корректировать неровности. Однако для тонких и чётких линий лучше всего использовать жидкую подводку. Чтобы стрелки легли ровно и надолго держались, важно подготовить веки.

Эля рекомендует припудрить веки или нанести на них специальную базу, а затем лёгким слоем нанести пудру. Это поможет избежать растекания подводки и сделает макияж более стойким.

После этого можно приступать к рисованию. Начинайте с того, чтобы поставить точку на месте, где должна завершаться стрелка. Затем проведите линию от этой точки к линии роста ресниц. От этой основы уже начинайте прорисовывать стрелку, добавляя штрихи.

Где остановиться

Если вы хотите создать эффект "распахнутого" взгляда, достаточно нарисовать стрелку до середины века. Для более выразительных глаз, похожих на "кошачьи", нужно протянуть линию до внутреннего уголка глаза.

Чтобы хвостик стрелки выглядел изящно и не утратил своей тонкости, используйте маленький секрет. Нанесите немного тонального крема (или корректора) на кисточку, промокните её о салфетку, а затем аккуратно подправьте кончик стрелки, двигаясь вверх.

В завершение нанесите тушь на ресницы, и стрелки будут смотреться идеально!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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