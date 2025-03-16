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Потеряли килограммы? Готовьтесь к их возвращению! Как клетки шутят с вашей диетой

2:33
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Для большинства людей борьба с лишними килограммами — это настоящий марафон, но куда сложнее удержать результат после долгожданной потери веса. Кажется, что организм прямо-таки выжимает калории из воздуха и снова перерабатывает их в жировую ткань. Мы все знаем, как трудно не вернуть сброшенные килограммы, но недавно ученые нашли интересное объяснение этому процессу.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Оказавшись в ловушке "эффекта йо-йо", многие считают, что причина кроется в подсознательном желании вернуться к старому весу. Однако новые исследования раскрыли тайну, скрывающуюся за этим феноменом. В Швейцарии ученые выяснили, что ускоренный набор жира после диеты связан не с психологией, а с клеточной памятью.

Исследования на мышах показали, что их жировые клетки, после того как они теряли вес, хранят информацию об ожирении на уровне генов. Вернувшись к привычной высокожировой пище, они начинали набирать вес намного быстрее, чем те, кто не испытывал проблем с лишними килограммами. Это явление ученые назвали "ожирением по памяти".

Авторы исследования поясняют, что после периода голодания клетки воспринимают это как стресс. И, как бы это ни звучало странно, клетки начинают запасать энергию быстрее, чтобы подготовиться к возможным будущим проблемам с питанием.

Но что если такая клеточная память существует и у людей

Для этого швейцарские ученые изучили жировую ткань людей, прошедших липосакцию, и пришли к удивительным выводам. У людей, ранее страдавших ожирением, но потерявших вес, также были зафиксированы признаки "ожирения по памяти". Это означает, что даже после липосакции или потери жировой ткани, клетки продолжали хранить информацию о прошлом ожирении.

В результате этих исследований стало понятно, что быстрому набору веса после диеты есть научное объяснение. Это уже не просто результат лени или слабой воли. Наши клетки "помнят" прошлые состояния, и это влияет на наш метаболизм, заставляя нас набирать вес быстрее.

Теперь можно с уверенностью сказать, что обвинять людей в отсутствии силы воли — это не только несправедливо, но и не соответствует научным данным. Вместо того чтобы говорить:

"Ты просто не умеешь себя контролировать", стоит задуматься о том, как наша биология управляет этим процессом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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