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Темные круги под глазами? Вот как замаскировать их без лишнего макияжа

Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — эта проблема знакома многим, и справиться с ней можно с помощью правильных средств. Визажист-стилист Татьяна Кузьмина поделилась секретами, как скрыть нежелательные синяки и добиться безупречного результата.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

Первое, с чего стоит начать, — это увлажнение кожи под глазами. Аккуратно нанесите крем, предназначенный именно для этой деликатной области, чтобы предотвратить сухость и улучшить текстуру кожи. Как только крем впитается, можно переходить к следующему этапу — нанесению праймера. Это не обязательно должен быть продукт специально для век, главное — чтобы он обладал светорассеивающими свойствами, которые помогут выровнять тон кожи.

Если под рукой нет праймера, не беда. Визажист рекомендует использовать обычный увлажняющий крем для лица, который обеспечит кожу дополнительной гидратацией.

Далее — коррекция. На этом этапе стоит попробовать скрыть темные круги с помощью только тонального крема, и иногда этого бывает достаточно. Однако если вы хотите добиться более выраженного эффекта, можно использовать консилер. Важно, чтобы он был на полтона светлее основного средства. Наносите его на область между переносицей и внутренним уголком глаза, где темные круги обычно наиболее заметны.

После того как консилер будет нанесен, аккуратно растушуйте средство с помощью кисти или пальцев, растягивая его под глазами. Это поможет не только скрыть потемнения, но и избежать появления морщинок, которые могут возникнуть при плотном нанесении косметики.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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