Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исторический артефакт Кардашьянов выставили на аукцион — Ким в пролёте
Быстрее вселенной: новейший квантовый процессор поразит ваше воображение
Не все люстры одинаковы: 2025 год принесет неожиданные тренды в освещение
Рай для гурманов и эстетов: этот город идеально подходит для соло-туристов
Народные методы против колорадского жука — какие из них просто миф
Фитнес-браслеты — друзья или враги: правда о точности измерения пульса
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Пушистые аристократы: топ-5 самых популярных пород кошек в России
Ледниковый период в Европе: без российского газа континент ждёт катастрофа

4 места, где ваш парфюм умрёт через пару часов — и это не ваше запястье

Моя семья » Красота и стиль

Зачем носить парфюм на запястье, если это худшее место для его нанесения? Привычка наносить духи на такие участки тела, как запястья, локти или за уши, может испортить весь эффект аромата. Химик и парфюмер Валерия Нестерова объяснила, что это не самые удачные зоны для нанесения парфюма.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

"Запястья, сгибы локтей и колен, а также зона за ушами — это места с тонкой кожей и большим количеством потовых и сальных желез", — говорит она.

В этих областях аромат трансформируется и может даже стать неприятным.

Особое внимание стоит обратить на запястья. Это место идеально подходит для тестирования духов из-за пульсации, но для ежедневного нанесения оно не подходит.

"Мы часто моем руки, и с ними уходит часть парфюма. Кроме того, вся наша коммуникация с другими людьми происходит на уровне головы. Поэтому аромат лучше наносить в этой области", — уточняет Нестерова.

Еще один важный момент — не стоит тереть парфюм на коже. Это уменьшает его стойкость и насыщенность. Таким образом, чтобы аромат раскрылся полностью и оставался стойким, лучше использовать другие участки тела для нанесения.

Лучшие места для нанесения парфюма:

  • За ушами — зона, близкая к голове, где аромат будет лучше восприниматься.
  • На шее — помогает запаху раскрыться при контакте с воздухом.
  • На волосах — духи дольше остаются на них и не теряют свою интенсивность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете не только правильно носить парфюм, но и наслаждаться его полным ароматом на протяжении всего дня.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Домашние животные
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре Аудио 
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи
Добавьте уюта в интерьер: творческий декор зеркальной поверхности
Катастрофа современности — древний вулкан угрожает нашему миру
Telegram под ударом: Дурову разрешили выезд несмотря на уголовное дело
Важна не только цена: как по одному признаку понять, что топливо плохое
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции
Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее
Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают
Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться
Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.