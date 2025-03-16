4 места, где ваш парфюм умрёт через пару часов — и это не ваше запястье

Зачем носить парфюм на запястье, если это худшее место для его нанесения? Привычка наносить духи на такие участки тела, как запястья, локти или за уши, может испортить весь эффект аромата. Химик и парфюмер Валерия Нестерова объяснила, что это не самые удачные зоны для нанесения парфюма.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

"Запястья, сгибы локтей и колен, а также зона за ушами — это места с тонкой кожей и большим количеством потовых и сальных желез", — говорит она.

В этих областях аромат трансформируется и может даже стать неприятным.

Особое внимание стоит обратить на запястья. Это место идеально подходит для тестирования духов из-за пульсации, но для ежедневного нанесения оно не подходит.

"Мы часто моем руки, и с ними уходит часть парфюма. Кроме того, вся наша коммуникация с другими людьми происходит на уровне головы. Поэтому аромат лучше наносить в этой области", — уточняет Нестерова.

Еще один важный момент — не стоит тереть парфюм на коже. Это уменьшает его стойкость и насыщенность. Таким образом, чтобы аромат раскрылся полностью и оставался стойким, лучше использовать другие участки тела для нанесения.

Лучшие места для нанесения парфюма:

За ушами — зона, близкая к голове, где аромат будет лучше восприниматься.

На шее — помогает запаху раскрыться при контакте с воздухом.

На волосах — духи дольше остаются на них и не теряют свою интенсивность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете не только правильно носить парфюм, но и наслаждаться его полным ароматом на протяжении всего дня.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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