Тренд, который оживит даже самый строгий офисный гардероб: 5 неожиданных решений

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Офисный стиль давно перестал быть скучным и однообразным. Он эволюционировал и стал более свободным, выразительным и, главное, индивидуальным. Для того чтобы разнообразить стандартные деловые образы, достаточно добавить несколько ярких акцентов и поиграть с контрастами.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка работает за нотубуком

Стиль офискор существует уже не один год и продолжает набирать популярность, особенно среди модных инфлюенсеров, которые включают его элементы в повседневные луки. Но как же избежать однообразия и добавить свежести привычным офисным образам? Ответ прост — играйте с аксессуарами и необычными сочетаниями.

Не забудьте об украшениях

Можно подобрать стильные украшения — например, серебряные или золотые серьги, но с индивидуальным акцентом. Романтичные личности могут выбрать украшения в виде цветов, а поклонники дерзкого стиля — сережки в форме черепа. "Такие детали не должны сразу бросаться в глаза, но при ближайшем рассмотрении они могут раскрывать характер человека", — объясняет стилист Анна Лисица.

Не менее интересным вариантом будет использование ярких носок, шейных платков и даже галстуков, которые сегодня актуальны и в женском гардеробе. Например, кожаный галстук или галстук из фактурной шерсти с необычным принтом — отличное дополнение к офисному стилю.

Если дресс-код позволяет, можно поэкспериментировать с цветными колготками или платками, которые вставляются в карман пиджака. Такие элементы всегда привлекают внимание и добавляют оригинальности.

Контрастные фактуры

Офисный стиль можно также разнообразить с помощью контрастных фактур. Например, серый костюм-тройка с жилетом из кожи — это яркий акцент, который легко привнесет интерес в привычный образ. Для тех, кто хочет остаться верным офискору, но с элементами современности, можно выбрать костюм из тонкой джинсы вместо традиционной шерсти.

Ещё один совет от Анны Лисицы — не бойтесь сочетать разные стилевые направления. Например, попробуйте костюм в винтажном стиле или добавьте элементы субкультурного бунтарства — порезы, рисунки и вывернутые швы.

Не забывайте, что правильное сочетание аксессуаров и текстур может превратить даже самый строгий офисный образ в стильное произведение искусства.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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