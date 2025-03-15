Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её

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Использование косметических средств в детском возрасте может привести к проблемам с кожей, которые проявятся еще до 18 лет. Это утверждение вызывает тревогу у многих, и на это стоит обратить внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова предупреждает: в возрасте 8-10 лет кожа ребенка значительно отличается от взрослой, и агрессивные косметические средства могут причинить ей вред. Например, такие компоненты как ретинолы, пилинги и отшелушивающие скрабы могут пересушить кожу, нарушая ее естественный барьер.

"Детская кожа требует особого подхода, и я как дерматолог категорически против использования агрессивных средств в этом возрасте. Это может привести к серьезным последствиям", — говорит Галлямова.

Поражения кожи в таком возрасте могут проявляться в виде раннего старения, появлением пигментных пятен, а также проблемами с микробиомом кожи.

Из-за неправильного ухода уже к 14-15 годам на коже подростка могут появляться пигментные пятна, что сигнализирует о нарушении естественного баланса. Но это не единственные последствия. Косметика, использованная неправильно, может вызвать аллергический или контактный дерматит. Важно помнить, что в этом возрасте главными задачами для кожи остаются увлажнение и защита от ультрафиолета.

Чтобы избежать подобных проблем, Галлямова советует выбирать мягкие очищающие средства, такие как пенки, и не забывать о регулярной фотозащите.

В чем кроется основная опасность

Проблемы с кожей в подростковом возрасте — это не только эстетическая проблема. Важно понимать, что неправильный уход может привести к серьезным последствиям, особенно если речь идет о детской коже. Что нужно делать, чтобы избежать этого? На это есть ответ.

Для правильного ухода за кожей ребенка нужно выбирать мягкие средства, следить за увлажнением и не забывать о защите от солнца. Микробиом кожи важен не меньше, чем сама структура дермы. Любое агрессивное воздействие на него может привести к множеству проблем, начиная от старения кожи до воспалений и аллергий.

Профилактика — ключ к здоровой коже

Детская кожа требует бережного отношения, и осознание этого поможет избежать множества проблем в будущем. Важно не забывать, что не стоит спешить с использованием косметики — увлажнение и защита от солнца остаются на первом месте.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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