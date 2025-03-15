Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней

Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Использование косметических средств в детском возрасте может привести к проблемам с кожей, которые проявятся еще до 18 лет. Это утверждение вызывает тревогу у многих, и на это стоит обратить внимание.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косметика

Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова предупреждает: в возрасте 8-10 лет кожа ребенка значительно отличается от взрослой, и агрессивные косметические средства могут причинить ей вред. Например, такие компоненты как ретинолы, пилинги и отшелушивающие скрабы могут пересушить кожу, нарушая ее естественный барьер.

"Детская кожа требует особого подхода, и я как дерматолог категорически против использования агрессивных средств в этом возрасте. Это может привести к серьезным последствиям", — говорит Галлямова.

Поражения кожи в таком возрасте могут проявляться в виде раннего старения, появлением пигментных пятен, а также проблемами с микробиомом кожи.

Из-за неправильного ухода уже к 14-15 годам на коже подростка могут появляться пигментные пятна, что сигнализирует о нарушении естественного баланса. Но это не единственные последствия. Косметика, использованная неправильно, может вызвать аллергический или контактный дерматит. Важно помнить, что в этом возрасте главными задачами для кожи остаются увлажнение и защита от ультрафиолета.

Чтобы избежать подобных проблем, Галлямова советует выбирать мягкие очищающие средства, такие как пенки, и не забывать о регулярной фотозащите.

В чем кроется основная опасность

Проблемы с кожей в подростковом возрасте — это не только эстетическая проблема. Важно понимать, что неправильный уход может привести к серьезным последствиям, особенно если речь идет о детской коже. Что нужно делать, чтобы избежать этого? На это есть ответ.

Для правильного ухода за кожей ребенка нужно выбирать мягкие средства, следить за увлажнением и не забывать о защите от солнца. Микробиом кожи важен не меньше, чем сама структура дермы. Любое агрессивное воздействие на него может привести к множеству проблем, начиная от старения кожи до воспалений и аллергий.

Профилактика — ключ к здоровой коже

Детская кожа требует бережного отношения, и осознание этого поможет избежать множества проблем в будущем. Важно не забывать, что не стоит спешить с использованием косметики — увлажнение и защита от солнца остаются на первом месте.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Еда и рецепты
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.