Этот простой жест поможет вернуть упругость шеи — и никакой хирургии

Двойной подбородок — частая проблема, с которой сталкиваются многие, и она может появляться по разным причинам: из-за старения, набора веса или даже из-за плохой осанки. Но знаете ли вы, что можно улучшить состояние этой области, не выходя из дома?

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Как старение влияет на кожу шеи

Со временем кожа теряет упругость, и это особенно заметно в области подбородка. Одной из причин является снижение выработки коллагена, что приводит к потере тонуса. Кроме того, постоянное сидение с наклоненной головой (например, при длительном времени за смартфоном) способствует образованию так называемой "технологической шеи". Это проявляется в виде дряблой кожи и даже появления второго подбородка.

Не только эстетика: здоровье и шея

Хотя двойной подбородок часто воспринимается как исключительно эстетическая проблема, он может сигнализировать о некоторых заболеваниях. Например, ускоренный рост жира в области шеи может быть признаком избыточного веса или метаболических нарушений. Это также может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ во сне, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Простое упражнение: воздушный поцелуй

Есть ли способ справиться с этой проблемой без дорогих процедур и операций? Оказывается, да! Популярное упражнение, которое набрало популярность в TikTok, называется "воздушный поцелуй". Это легкое движение помогает укрепить мышцы шеи и улучшить контуры лица.

Как выполнять упражнение

Сядьте или встаньте прямо.

Наклоните голову назад, поднимая подбородок.

Имитируйте воздушный поцелуй, вытягивая губы вперед.

Повторяйте это упражнение несколько раз в день.

Это движение активирует платизмальные мышцы, отвечающие за упругость кожи в области шеи и нижней части лица. Постоянные тренировки помогут вернуть коже упругость, а двойной подбородок станет менее заметным.

Преимущества упражнения

Улучшение кровообращения в области шеи.

Предотвращение дряблости кожи.

Стимуляция выработки коллагена, что способствует предотвращению преждевременного старения.

Не забывайте, что для достижения видимых результатов нужно выполнять упражнение регулярно. Результат вас удивит!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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