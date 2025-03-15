Этот простой жест поможет вернуть упругость шеи — и никакой хирургии

Двойной подбородок — частая проблема, с которой сталкиваются многие, и она может появляться по разным причинам: из-за старения, набора веса или даже из-за плохой осанки. Но знаете ли вы, что можно улучшить состояние этой области, не выходя из дома?
Со временем кожа теряет упругость, и это особенно заметно в области подбородка. Одной из причин является снижение выработки коллагена, что приводит к потере тонуса. Кроме того, постоянное сидение с наклоненной головой (например, при длительном времени за смартфоном) способствует образованию так называемой "технологической шеи". Это проявляется в виде дряблой кожи и даже появления второго подбородка.
Хотя двойной подбородок часто воспринимается как исключительно эстетическая проблема, он может сигнализировать о некоторых заболеваниях. Например, ускоренный рост жира в области шеи может быть признаком избыточного веса или метаболических нарушений. Это также может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ во сне, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Есть ли способ справиться с этой проблемой без дорогих процедур и операций? Оказывается, да! Популярное упражнение, которое набрало популярность в TikTok, называется "воздушный поцелуй". Это легкое движение помогает укрепить мышцы шеи и улучшить контуры лица.
Это движение активирует платизмальные мышцы, отвечающие за упругость кожи в области шеи и нижней части лица. Постоянные тренировки помогут вернуть коже упругость, а двойной подбородок станет менее заметным.
Не забывайте, что для достижения видимых результатов нужно выполнять упражнение регулярно. Результат вас удивит!
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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